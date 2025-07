Noa Lang gaf zondag tijdens zijn presentatie bij Napoli meteen een indruk van zijn uitgesproken karakter. De 26-jarige vleugelaanvaller, voor 25 miljoen euro overgekomen van PSV, toonde zich vol zelfvertrouwen tegenover de Italiaanse pers. Vol ambitie sprak hij over zijn hobby’s én zijn uitdaging in Napels, waar hij hoopt te schitteren in een sterrenteam met grote namen als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Tijdens zijn presentatie liet Lang meteen zijn zelfverzekerde kant zien. "Ik hou van dribbelen en je kunt van mij veel goals, assists en beslissende acties verwachten. Ik ben een speler waar mensen voor naar het stadion komen. Eerst zitten ze rustig, maar zodra ik aan de bal ben, veren ze vanzelf op", zei hij vol bravoure.

Verder vertelde Lang hoe de trainingen in Italië een stuk zwaarder zijn dan hij gewend was in Nederland. "Hier train je veel intensiever en is het voetbal tactisch anders. Het vraagt meer van je, vooral in verdedigend opzicht. Dat zie ik als een kans om te groeien en mezelf naar een hoger niveau te tillen", blikt hij vooruit.

Noa Lang is nu al een publiekslieveling in Napels. pic.twitter.com/xzIrrxAu7u — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) July 20, 2025

Muziek als uitlaatklep

Naast het voetbal liet Lang ook zijn muzikale kant zien, iets wat hem helpt om te ontspannen en in balans te blijven. "In mijn vrije tijd rap ik graag", vertelde hij met een lach. "Het is voor mij een manier om mijn hoofd leeg te maken en even iets totaal anders te doen dan het voetbal. Het geeft me rust en inspiratie." Lang hoopt dat Napoli hem toestaat deze passie voort te zetten. "Ik ga de club vragen of ik dat hier ook mag blijven doen. Muziek is niet alleen ontspanning, het helpt me ook om mijn creativiteit te uiten, wat ik juist op het veld kan gebruiken."

Mocht de club terughoudend zijn, dan is Lang niet van plan om helemaal afstand te doen van zijn muzikale hobby. "Dan blijf ik gewoon zelf luisteren naar de prachtige Napolitaanse muziek. Die cultuur leeft hier echt, en ik vind het geweldig om me daar in te verdiepen", stelt Noano. Zo ontmoette de 14-voudig international al Geolier, een Napolitaanse rapper populair onder de jongeren in Italië.

🎶 Noa Lang + Geolier 👀🔥 pic.twitter.com/UbIWAafQsA — Lega Serie A (@SerieA) July 18, 2025

'Ik ben blij hier in Napels te zijn.

Lang tekende bij Napoli een contract tot 2030, nadat hij eigenlijk een half jaar geleden al de overstap had willen maken naar de Italiaanse topclub. "In januari heb ik bij PSV aangedrongen op een transfer", laat hij los. "PSV verzette zich daartegen, maar nu is het wel rond. Ik ben blij hier in Napels te zijn."

Hij voelt zich nu al helemaal thuis in Italië. "Ik ben nog maar twee dagen in de stad geweest en dat was geweldig. Overal zag ik vlaggen van de club. De voetbalbeleving hier is op geen enkele manier met Nederland te vergelijken", klinkt hij. De eerste oefenwedstrijd van Napoli waarin Lang minuten kan maken is dinsdag om 18.00 uur tegen Arezzo. De Serie A begint voor de titelverdediger uit Napels op 23 augustus met een uitwedstrijd tegen Sassuolo.

