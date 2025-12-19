Stefan de Vrij zijn rol lijkt uitgespeeld bij Internazionale en hij zal aan speeltijd moeten komen voor een mogelijke deelname aan het WK. De verdediger zou in de tweede seizoenshelft die kans kunnen krijgen, want meerdere clubs zouden de routinier graag aan willen trekken.

De Vrij is op dit moment geen vaste basisspeler bij Internazionale. Inmiddels speelt hij al zeven jaar voor de Italiaanse topclub, maar dit seizoen kwam hij tot slechts tien optredens, waarvan zes in de basiself. Het contract van De Vrij loopt tot het eind van dit seizoen en volgens Italiaanse media is het inmiddels bekend dat die verbintenis niet wordt verlengd. Met het oog op het WK moet de 33-jarige verdediger wel spelritme opdoen. Daar lijken een paar kansen voor te zijn.

Volgens Tuttosport zijn er in januari meerdere routes voor De Vrij. Één daarvan is zijn contract bij Inter uitdienen, maar dat lijkt zijn WK-kansen geen goed te doen. Binnen Italië zou Bologna geïnteresseerd zijn om De Vrij over te nemen, maar hij zou ook naar een ander land kunnen verkassen. Vanuit Engeland zou Nottingham Forest interesse hebben, vanuit Portugal heeft Benfica hem op de radar en zelfs het Saudische Al Ittihad zou De Vrij op de korrel hebben.

Kansen op het WK

De Vrij speelde in zijn loopbaan al 77 interlands voor het Nederlands elftal en hij zou graag nog een WK meemaken. Die kans heeft hij aankomende zomer tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Vrij zal daarvoor echter wel meer speelminuten moeten maken, want het is algemeen bekend dat bondscoach Ronald Koeman kiest voor spelers die basisspeler zijn bij hun club. Een stap naar een andere club lijkt dan ook een must voor het WK en vanaf 1 januari kan hij met andere clubs praten.

Tijdens de laatste interlandperiode werd De Vrij al niet meer meegenomen door Koeman. In de defensie gaf de bondscoach de voorkeur aan Matthijs de Ligt, die regelmatig niet aanwezig is als De Vrij dat wel is. Andere spelers die op de positie van de Inter-verdediger kunnen spelen zijn Jurriën Timber, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida en Jan Paul van Hecke.

