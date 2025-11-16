Steven Bergwijn speelt momenteel alweer een tijdje voor Al Ittihad in Saoedi-Arabië, waar hij onlangs flinke kritiek kreeg. De Nederlander heeft daarom teruggeslagen.

In verschillende Arabische media gingen geruchten rond dat Bergwijn naar verluid te zwaar zou zijn. Zo opperde onder andere de Arabische krant Al-Sharq Al-Awsat dat de Nederlander overgewicht had, en dat trainer Sergio Conceição hem daarom niet selecteerde voor enkele wedstrijden. De Portugese oefenmeester ontkende dit echter stellig.

Daarnaast wilde Bergwijn laten zien dat de Arabische media het niet bij het juiste eind hadden, en dat hij hard werkt aan zijn fitheid. Op zijn Instagram plaatste de oud-Ajacied daarom foto's van hoe hij een work-out doet in zijn 'home gym'.

Sponsordeal

Bergwijn krijgt uiteraard goed betaald om wedstrijden te spelen en om te trainen voor zijn club Al Ittihad. Maar ook voor de trainingssessie in zijn eigen gym krijgt de Nederlander betaald. In de post is namelijk te zien dat hij een sponsordeal heeft met een merk voor speakers en koptelefoons.

Rapper

Misschien luistert de buitenspeler wel naar een van zijn eigen tracks via zijn gesponsorde koptelefoon. Bergwijn heeft zich namelijk onlangs toegevoegd aan het rijtje van rappende voetballers. Net zoals Noa Lang, Memphis Depay, Ryan Babel, Eljero Elia en Quincy Promes heeft de geboren Amsterdammer zijn bars laten horen in een nummer.

In augustus was hij te horen in een track van de rapper JayKoppig. Bergwijn was daar samen met Hekje31 en Jinho9 een van de featurings (andere artiesten) op de plaat genaamd Walibi, die al bijna twee miljoen keer is geluisterd op Spotify. "Met Bergwijn in je club is het gegarandeerd succes", klonk een van zijn lines. Daarnaast bracht hij eind oktober de plaat VATO uit, samen met Promes.