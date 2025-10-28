Real Madrid versloeg Barcelona met 2-1 in de meest gespannen El Clásico van de laatste jaren. Na afloop was vooral Lamine Yamal het doelwit van Madrileense spelers. Liplezers in Spanje hebben ontrafeld wat het wonderkind zei in een verhitte discussie met Real Madrid-ster Vinicius Junior.

Yamal wakkerde in aanloop naar de beladen wedstrijd het vuurtje op. De topvoetballer van FC Barcelona vond dat spelers van Real Madrid over alles klagen en valsspelen. Dat kreeg hij te weten ook. In Santiago Bernabéu was hij de gebeten hond. Zo sprak Vini hem spottend toe: "Je speelt de bal alleen maar terug, alleen maar terug!"

'Zullen we vechten?'

En aan het einde stortte hij zich, samen met andere spelers van Real Madrid, letterlijk op de Catalaan, hem bombarderend met verwijten en verwerpelijke gebaren. Op een gegeven moment werd Lamine boos en, volgens tv-zender Movistar Plus, draaide hij zich om naar de Braziliaan en vroeg: "Zullen we vechten?!"

Het antwoord van de Braziliaanse aanvaller: "Kom maar op!" Echter, leden van de staf van beide teams kwamen tussenbeide en haalden hen uit elkaar. Yamal werd vervolgens naar de kleedkamer gebracht, en zijn teamgenoot, Frenkie de Jong, klaagde bij tv-verslaggevers.

"Ik heb niet precies gezien wat er gebeurde, ik zat op de bank. Maar toen de scheidsrechter affloot, gingen de spelers van Real Madrid direct naar Lamine. Dat is een beetje overdreven. Vraag hen waarom. (Dani, red.) Carvajal had privé met hem kunnen praten. Op het veld is het alleen maar spektakel. En eerlijk gezegd heeft Lamine niet gezegd dat Madrid steelt, mensen overdrijven," legde de Nederlander uit aan Movistar Plus.

Barcelona neemt maatregelen

Inmiddels zijn bij Barcelona de zorgen toegenomen over het gedrag van Yamal, met name op sociale media. Daardoor is er ingegrepen. De club en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes kijken kritischer naar zijn gedrag online. Ook moet hij communiceren wat hij plaatst.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.