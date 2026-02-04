Oranje Leeuwin Jackie Groenen heeft een bijzondere avond achter de rug. Dat blijkt uit een reeks foto's op Instagram. Ze dook plots op naast wereldster Kim Kardashian voor een opvallende samenwerking.

Het kledingmerk Skims, van realityster Kardashian, is namelijk een samenwerking aangegaan met Nike. Daarvoor maken steeds meer grote sporthelden reclame. Zo werd eerder topschaatsster Jutta Leerdam al gestrikt als gezicht van het merk, net als ex-toptennisster Serena Williams en topatlete Sha'Carri Richardson.

Maar nu duikt ook Groenen plots op in een strakke outfit van het shapewearmerk. De voetbalster van Paris Saint-Germain werd uitgenodigd voor een evenement van Skims en Nike in Parijs. Daar was Kardashian ook hoogstpersoonlijk aanwezig. Groenen stond naast haar tijdens een fotomoment en poseerde voor de camera's. "Omringd door inspirerende vrouwen", schrijft Groenen in haar Instagram Story.

Groenen voetbalt sinds 2022 voor PSG en komt ook uit voor het Nederlands elftal. Ze werd in 2017 Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen.

Campagnes

Door haar sportprestaties is ze interessant voor campagnes van Skims, dat in samenwerking met Nike afgelopen september hun eerste sportlijn presenteerde. De waarde van NikeSkims wordt momenteel geschat op zo'n 4,3 miljoen euro.

Nederlandse sportmarketeers Chris Woerts en Bob van Oosterhout spraken zich eerder al positief uit over de samenwerking van Leerdam met Kardashian. "Met deze overeenkomst wordt ze een wereldmerk", stelt Woerts. "In Amerika zijn de mogelijkheden namelijk onbegrensd. Zeker met haar looks en relatie met Jake Paul. Die combi is goud." Daar sluit Van Oosterhout zich bij aan. "Jutta Leerdam is daarbij zeker een schot in de roos. Ze is prachtig, presteert fantastisch en het is nooit saai in het dagelijks leven. Dus ja, Jutta mag heel blij zijn met deze overeenkomst, maar Nike andersom net zo goed."