De carrière van Lieke Martens als een van de beste voetbalsters ter wereld is ten einde gekomen. Dat maakte de 32-jarige speelster bekend via haar Instagram. Ze kiest voor een hele andere carrière, die als moeder van haar pasgeboren zoon Lowen. Na 160 interlands voor Oranje en 346 duels in clubverband sluit ze het boek.

Martens was al gestopt als Oranje Leeuwin, maar zette nog geen punt achter haar clubbestaan. Dat doet ze op 1 september wel. Ze neemt afscheid als voetbalster. Ze stond sinds 2022 onder contract bij Paris Saint-Germain, waar ze pauze inlaste om haar zwangerschap af te ronden en moeder te zijn van zoontje Lowen, die ze met ex-topkeeper Benjamin van Leer kreeg.

"Nu voelt de tijd goed om deze beslissing te nemen. Mijn grootste prioriteit is om de beste moeder te zijn die ik kan zijn voor Lowen en ik heb er zin in om alles te omarmen wat voor me ligt", schrijft ze op Instagram.

Droom van een klein meisje

"Als klein meisje droomde ik ervan om profvoetballer te worden, iets dat toen amper bestond. Ik had me nooit kunnen voorstellen hoe ver die droom me zou brengen. Vorig jaar zwaaide ik af bij het nationale elftal en nu heb ik zelf besloten om ook met pensioen te gaan van clubvoetbal. Ondanks verschillende geweldige kansen om door te gaan, heb ik ervoor gekozen om weg te stappen van het spel waar ik zoveel van hou en dit hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten."

Beste voetbalster ter wereld

Martens, die de afgelopen maanden meerdere keren als analist op televisie aanschoof om de Oranje Leeuwinnen van commentaar te voorzien, werd in 2017 met Nederland Europees kampioen in eigen land. Ze werd in die tijd ook uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Ze speelde in haar carrière voor Heerenveen, VVV-Venlo, Standard Luik, Duisburg, Kopparsbergs/Göteborg, Rosengard, FC Barcelona en dus bij PSG. In 2019 werd ze met Nederland ook verliezend WK-finalist.

'Een geweldige eer'

"Voor fantastische clubs in heel Europa spelen en mijn land 160 keer vertegenwoordigen was een geweldige eer. Elke wedstrijd, elk moment op het veld is een herinnering die ik voor altijd zal koesteren. Voetbal heeft me onvergetelijke ervaringen gegeven, maar meer dan dat, het heeft me gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Niets van dit alles zou mogelijk zijn geweest zonder de liefde en steun van zoveel mensen: mijn familie, mijn vrienden, mijn teamgenoten, de medewerkers die me hebben begeleid en de fans die me onvoorwaardelijk steunen."

'Speciaal plekje in mijn hart'

Ze sluit af met een hartje en een hoopvol bericht voor het vrouwenvoetbal: "Voetbal zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben en ik zal met trots blijven toekijken hoe het vrouwenspel groeit en nieuwe generaties inspireert. Net zoals dat het me inspireerde. Dank jullie wel, vanuit de grond van mijn hart, voor het deel uitmaken van mijn reis."