Iets meer dan 17.000 euro. Dat is wat twee derde van alle vrouwen uit nationale elftallen verdient op jaarbasis. Er is onderzoek gedaan naar de salarissen en de (korte) contracten van voetbalsters.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de internationale spelersvakbond FIFPRO, dat de aanhoudende financiële onzekerheid en structurele tekortkomingen in het vrouwenvoetbal aan het licht brengt. FIFPRO en aangesloten nationale spelersvakbonden ondervroegen 407 voetbalsters uit 41 landen die deelnamen aan het EK, de Copa América, de Afrika Cup en de OFC Women's Nations Cup (Oceanië).

Sommige internationals krijgen niks

Zo'n 66 procent van de speelsters verdient minder dan 20.000 dollar per jaar met voetbal en bijna een derde van de respondenten tussen de 0 en 4999 dollar. Slechts een kleine minderheid kwam in de hogere inkomenscategorieën terecht. Professionele clubs blijven de belangrijkste bron van inkomsten, gevolgd door betalingen van nationale teams, maar een kwart van de speelsters is nog steeds afhankelijk van een baan buiten het voetbal om rond te komen.

Risico voor de sport

"Financiële stabiliteit is een hoeksteen van elke carrière", aldus Alex Culvin, directeur vrouwenvoetbal bij FIFPRO. "De gegevens zijn glashelder: de meeste spelers verdienen onvoldoende om een ​​veilige carrière in de sport te garanderen. Dit vormt een risico voor de duurzaamheid van de sport, omdat spelers geneigd zullen zijn om vroegtijdig te stoppen met voetballen om rond te komen."

Uit het onderzoek, dat tussen augustus en oktober werd uitgevoerd, bleek ook dat contracten voor korte termijn nog steeds veel voorkomen: 33 procent van de spelers had een contract voor één jaar of minder, en 22 procent had helemaal geen contract.

Oranje Leeuwinnen

Het is niet duidelijk wat de Oranje Leeuwinnen precies verdienen. Wel verdiende Lieke Martens in haar periode bij Paris Saint-Germain ongeveer 500.000 euro per jaar, wat een énorme uitschieter naar boven was vergeleken met haar landgenoten.

De speelsters die onder contract staan in de Vrouwen Eredivisie krijgen minimaal het minimumloon betaald.