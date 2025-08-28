Vivianne Miedema is diep geraakt door het nieuws over de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De Nederlandse topvoetbalster noemt het triest dat ze nu al na moet denken over de opvoeding van haar kinderen. "Vrouwen zijn helaas nog kwetsbaarder dan mannen, maar als we heel eerlijk zijn, zou ik mijn zoon ook niet meer alleen op een fiets zetten."

"Ik lees niet al het Nederlandse nieuws, maar al heel snel zag ik veel over de 17-jarige Lisa voorbijkomen", schrijft de Oranje Leeuwin in haar column in het AD. "Iets wat heel hard is binnengekomen, ook omdat het elke keer weer opnieuw gebeurt."

In haar jeugd mocht Miedema van haar moeder nooit alleen naar huis fietsen. En zelfs tijdens haar voetbalcarrière achtervolgt de onveiligheid haar. Zo mochten de Oranje-speelsters hun hotel bij de KNVB-campus in Zeist na de moord op Anne Faber in 2017 niet meer alleen verlaten.

"Helaas leven we in een samenleving dat geen ouders hun dochter alleen op de fiets durven te zetten", vervolgt de 29-jarige aanvalster van Manchester City. "Vrouwen zijn helaas nog kwetsbaarder dan mannen, maar als we heel eerlijk zijn, zou ik mijn zoon ook niet meer alleen op een fiets zetten."

Opvoeding

"Het is een eng idee dat je er nu al over na moet denken voor als je later zelf kinderen hebt." Ze sprak er ook over met haar vriendin, Arsenal-speelster Beth Mead. "Die zei ook: je moet straks je dochter opvoeden met de boodschap dat ze niemand moet vertrouwen, op zichzelf moet passen en weg bij mannen moet blijven. En tegen je zoon moet je juist zeggen dat hij vrouwen en meisjes moet respecteren en gepaste afstand moet houden."

"Dat je daar nu al over na moet denken, is triest." Ze benadrukt nogmaals dat het probleem niet alleen bij vrouwen ligt. "Je kunt ook jongens veel leren. Het is dan ook goed dat mannen óók achter de boodschap staan dat dit niet langer zo kan."

Positie van vrouwen

Miedema merkt dat de positie van vrouwen ook in de voetbalwereld nog steeds niet is waar het zou moeten zijn. "We horen nog vaak genoeg dat vrouwen niet horen te voetballen of in de keuken horen te staan."

"Er is natuurlijk een verschil tussen seksistische opmerkingen en hetgeen er nu met Lisa is gebeurd, maar er lijkt wel een cyclus te zijn waarbij vrouwen om de zoveel jaar voor zichzelf moeten vechten", besluit ze. "Nu is er de discussie dat mannen met hun poten van vrouwen af moeten blijven, en heel veel mannen doen dat al, maar hoe zorg je er als samenleving voor dat dit niet wéér gebeurt? Als ik het antwoord had, zou ik volgende week in de regering zitten."