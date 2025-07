De Britse media moesten niks meer van Sarina Wiegman hebben nadat ze met Engeland de openingswedstrijd van het EK vrouwenvoetbal verloor van Frankrijk. Maar de wereld ziet er voor de Nederlandse ineens heel anders uit. Ze won met de regerend Europees kampioen eerst van Nederland en liet zondagavond niks heel van Wales (6-1). Ineens heeft ze zichzelf weer hersteld volgens de Britse pers en heeft ze het weer 'op de rit'.

Door de 6-1 zege op Wales en de 5-2 overwinning van Frankrijk op Nederland eindigde Engeland als tweede in Groep D. Daardoor wordt wereldkampioen Spanje ontlopen tot een eventuele finale. Dát, in combinatie met het feit dat Wiegman veel speelsters rust kon geven na de vernederende eerste helft, stemt de media tevreden. Van The Daily Mail krijgt de Nederlandse trainer zelfs een 8. The Guardian heeft het over het fruit van Wiegman dat eindelijk rijp is geworden.

'Experiment dat niet werkte'

"Wiegman heeft de formule gevonden waarin Engeland een sterke kracht is en een serieuze kandidaat is voor de titel", schrijft de journalist die namens het Engelse medium de Engelse voetbalsters volgt. "De opstelling in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk was een experiment dat niet werkte. Al tegen Nederland plukte Engeland de vruchten van de veranderingen, maar tegen Wales viel alles echt op z'n plek en werd het fruit van Wiegman alleen maar rijper."

Naar de hemel wijzen

Wat bij de Daily Mail opviel was de manier van juichen van doelpuntenmakers Ella Toone en Beth Mead. Zij wezen allebei naar de hemel na hun goals. De vader van Toone overleed in september 2024 aan prostaatkanker en Mead, de vriendin van Oranje Leeuwin Vivianne Miedema, verloor haar moeder aan dezelfde ziekte in 2023. "Het is fijn om iemand met dezelfde situatie te hebben. Ik ben zo blij voor Beth dat ze scoorde en dat we allebei konden juichen door te wijzen naar de hemel. Ik weet zeker dat ze allebei met een biertje in de hand naar ons keken", zei Toone na afloop.

Peptalk Wiegman

Andere speelsters complimenteren Wiegman met haar peptalk voor de wedstrijd. "Ze wilde dat we met zelfvertrouwen speelden en ervan moesten genieten. Natuurlijk spelen we beter als we dat doen. We zaten meer in de flow en hadden een betere connectie op het veld. Dat moeten we doorzetten", zei Walsh. Wiegman weet er met Zweden een tegenstander van groter formaat wacht in de kwartfinales. "Zij zijn heel sterk en hebben veel snelheid op de counter. We moeten er klaar voor zijn", zei de Nederlandse coach.