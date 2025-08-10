Dat Mason Greenwood niet geliefd is bij voetbalfans en zijn tegenstanders is maar weer gebleken. De Britse voetballer raakte op zaterdag betrokken bij een flink opstootje in een oefenwedstrijd, waar hij de volle laag over zich heen kreeg.

Greenwood speelde met Marseille een oefenwedstrijd tegen Aston Villa, maar raakte betrokken bij een hevig opstootje. De voormalig speler van Manchester United trapte onnodig na richting Amadou Onana met een lelijke overtreding.

Opstootje

Aston Villa-speler Tyrone Mings was totaal niet gediend van deze actie. De 32-jarige centrumverdediger pakte de bal op en stormde af op een lachende Greenwood, die al door Onana was aangesproken.

Maar die glimlach verdween snel toen Mings zijn shirt vastgreep en hem bij de kraag greep, waarna hij hem hard omdraaide. Greenwood wist ternauwernood op de been te blijven, maar was duidelijk van zijn stuk gebracht door de harde reactie van zijn tegenstander, waarbij zijn shirt scheurde. Uiteindelijk mengden zijn ploeggenoten van Marseille zich in het opstootje, waarna de rust even later wederkeerde.

Mason Greenwood getting ragged about by Tyrone Mings 🫡🫡#AVFC



pic.twitter.com/mO6NrI2wUM — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) August 9, 2025

Op sociale media genoten fans met volle teugen van de actie van Mings. "Fijn om te zien dat Tyrone Mings niet is vergeten wat die eikel Mason Greenwood heeft gedaan", schreef een X-gebruiker. Volgens vele anderen verdient de Villa-aanvoerder een standbeeld voor zijn actie.

Verkrachting

Het bizarre verhaal van Greenwood begon enkele jaren geleden. Tijdens zijn periode bij Manchester United werd de Engelsman gezien als een groot talent, maar zijn gedrag buiten het veld maakte daar een einde aan. Greenwood zou geprobeerd hebben zijn vriendin Harriet Robson te verkrachten en werd daarnaast beschuldigd van huiselijk geweld.

Dit werd door Robson naar buiten gebracht door middel van foto's en een geluidsfragment. Begin 2022 werd Greenwood hiervoor door de Engelse politie gearresteerd. Daardoor verloor hij zijn plek in het nationale elftal en werd hij verbannen bij Manchester United. Na enige tijd kwam de aanvaller voorwaardelijk vrij en een jaar later werden de aanklachten onverwacht ingetrokken.

Vertrek

Greenwood verliet zijn geboorteland omdat er bij Manchester United geen toekomst meer voor hem was. Opvallend genoeg deed hij dat samen met Robson, nadat de twee – tegen alle verwachtingen in – opnieuw een relatie kregen.

Na de geboorte van zijn dochter Summer verhuisde het gezin naar Spanje, waar Getafe Greenwood op huurbasis binnenhaalde. Daar liet hij zich gelden met 10 doelpunten en 6 assists in 36 wedstrijden. Daardoor kon Manchester United de aanvaller definitief verkopen. Olympique Marseille betaalde 26 miljoen euro voor Greenwood.

Alles over Ligue 1

Check hier het laatste nieuws over Ligue 1, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.