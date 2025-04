Totale leegloop bij PSV: nog een sterkhouder vertrekt aan het einde van het seizoen

Het gaat een drukke transferzomer worden in Eindhoven. Inmiddels is al van meerdere spelers bekend dat ze PSV gaan verlaten. Zojuist kwam het nieuws naar buiten dat ook doelman Walter Benitez bezig is aan zijn laatste maanden bij de club.

Eerst werd bekend dat Rick Karsdorp en Olivier Boscagli PSV na dit seizoen zullen verlaten. Nu staat ook Benitez op het punt om te vertrekken. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De club en de doelman zijn de afgelopen tijd niet tot een akkoord gekomen over een nieuw contract. Benitez, die 32 jaar is en transfervrij mag vertrekken, heeft deze week samen met zijn zaakwaarnemer zijn toekomstplannen besproken. Er is veel interesse in hem. PSV is intussen begonnen met de zoektocht naar een nieuwe keeper.

Succesvolle periode

Walter Benítez stond sinds juli 2022 onder de lat bij PSV en beleefde vorig jaar zijn grootste succes met de club. In een indrukwekkend seizoen waarin PSV 91 punten behaalde, werd hij landskampioen en speelde hij een belangrijke rol als betrouwbare sluitpost.

De Argentijn, die drie jaar geleden overkwam van OGC Nice, verdiende via zijn prestaties bij PSV zelfs een plek in het nationale team van Argentinië. Inmiddels is hij de vaste derde doelman en hoopt hij volgend jaar mee te gaan naar het WK in de Verenigde Staten. Die droom zal hij naar verwachting niet meer in PSV-shirt najagen. Hoewel de club hem eerder een contract tot medio 2027 aanbood, liepen de gesprekken uiteindelijk op niets uit. PSV kwam daarna ook niet terug op dat voorstel. Benitez stond nog wel open voor een langer verblijf, maar kreeg daar geen reactie meer op.

Boscagli en Karsdorp

Een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat Boscagli bezig is aan zijn laatste maanden bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde destijds dat de Franse verdediger na de winterstop heeft aangegeven dat hij zijn contract, dat deze zomer afloopt, niet gaat verlengen. Daarom kan de 27-jarige Fransman deze zomer transfervrij vertrekken.

Ook Karsdorp zal dus naar alle waarschijnlijkheid vertrekken. De 30-jarige verdediger tekende vorig jaar een contract voor één jaar met een optie voor een extra jaar, maar volgens het ED wordt die optie niet gelicht.

