Voormalig PSV'er schrikt van zijn club: 'Ik maak me héél erg zorgen'

Feyenoord-legende Peter Houtman en ex-PSV'er Ernie Brandts houden rekening met rechtstreekse Champions League-plaatsing van Feyenoord. Dat zal ten koste gaan van de regerend landskampioen. "PSV heeft écht een wonder nodig", vertelt Brandts, die zichtbaar geschrokken is van de situatie bij zijn club.

PSV was na de eerste seizoenshelft nog dé topfavoriet voor de titel in de Eredivisie, maar na de winterstop ging het helemaal mis. Door de dramatische reeks is zelfs de tweede plek onzeker. "Ik ben naar elk thuisduel geweest en moet eerlijk zeggen: dit voelde je aankomen. Je merkte drie à vier maanden geleden al dat de spelers niet meer voor elkaar door het vuur gingen. Het wordt écht billenknijpen voor PSV tot het einde van het seizoen", zegt Brandts tegen Sportnieuws.nl.

Feyenoord in topvorm

Voor Feyenoord telt het tegenovergestelde: vóór de winterstop was het één groot drama, maar sinds de aanstelling van Robin van Persie als trainer loopt het als een tierelier. "Het was vooral heel wisselvallig", steekt Houtman van wal. "De ene keer was het genieten en de andere keer was het he-le-maal niets. Onder Van Persie is het gelukkig stabieler. Wie weet kunnen we toch nog die tweede plaats inpikken", lacht de geboren Rotterdammer.

Voor de voormalig topschutter van Feyenoord en FC Groningen komen de goede resultaten van de zijn oude ploeg niet helemaal als een verrassing. "Ze speelden natuurlijk al heel veel goede wedstrijden in de Champions League, waarmee ze tegen menig topclub een resultaat haalden. Dus wat dat betreft zou je zeker zeggen dat die tweede plek realistisch is. We gaan er gewoon voor. Niet lullen, maar poetsen, zeggen we dan in Rotterdam."

'Ik maak me zorgen'

Ondertussen lijkt Ajax, met een voorsprong van negen punten, af te stevenen op de titel. "Ajax speelt geen geweldig voetbal, maar hun spel wordt zeker wel beter. Je ziet daar een duidelijk plan en visie. Die zijn weg en worden kampioen", voorspelt Brandts, die ook Feyenoord 'hoger' inschat. "Die lijken nu in een goede flow te komen. PSV heeft een wonder nodig om die tweede plek vast te houden. Ik maak me écht zorgen, maar hoop dat ze zich herpakken..."

Volgens de dertigvoudig international van Oranje helpen uitspraken zoals die van Noa Lang niet. De veelbesproken buitenspeler stelde dat 'PSV het seizoen maar gewoon moest afronden en snel verder moest gaan.' "Totaal ongepast. Zo'n uitspraak laat zien dat je niet beseft dat je speelt bij een van de mooiste topclubs in Nederland. Als je bij PSV onder contract staat en goed betaald wordt, hoort zo’n mentaliteit niet. Dat vind ik echt onacceptabel", zegt de stellige Brandts.

Feyenoord wordt tweede

Houtman verwacht dat Feyenoord uiteindelijk sterk genoeg blijkt om de tweede plek van PSV af te snoepen. "Ik hoop het, we gaan er voor. Dat zou een mooie afsluiter van mijn tijd bij Feyenoord zijn", klinkt de voorspelling van de oud-topspits, die eensgezind is met Brandts. "Eerlijk gezegd... Feyenoord. Ik hoop PSV maar ben er héél bang voor. Met de huidige problemen wordt het verschrikkelijk moeilijk."

