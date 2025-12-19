Het ging donderdagavond helemaal mis in Colombia. De bekerfinale in de hoofdstad Medellín begon al onstuimig en veranderde na afloop in een ravage. In totaal zijn er 95 mensen gewond geraakt. "Wat mislukte was het gedrag van degenen die voor geweld kozen."

Wat een feestelijke avond had moeten worden voor Atletico Nacional, mondde uit in een nachtmerrie. De club won namelijk de Colombiaanse bekerfinale met 1-0 van Independiente Medellin. Maar wat vooral zal worden onthouden is de totale ravage die werd aangericht in het Estadio Atanasio Girardot, het stadion wat beide clubs delen om hun wedstrijden in te spelen.

Grote ravage

De return van de finale, nadat de eerste in 0-0 eindigde, begon al onstuimig. Zo werd de aftrap met veertien minuten uitgesteld omdat er niets te zien was in het stadion dankzij een hoop afgestoken vuurwerk.

Toch brak de hel pas helemaal los na het laatste fluitsignaal. Honderden 'fans' bestormden het veld, sommigen met brandend vuurwerk in hun hand. De lokale politie probeerde de orde te handhaven, maar tervergeefs. In totaal raakten zeven polite agenten gewond.

De lokale autoriteiten noemen het schouwspel dan ook een ravage. Zo zijn tientallen stoeltjes van het stadion vernield en op agenten gegooid. Ook is een heel stuk veld in vlammen opgegaan door het vele afgestoken vuurwerk. Na afloop werd er door de lokale autoriteiten geschat dat er 120 kilogram vuurwerk het stadion in was gesmokkeld.

'Wat faalde was het gedrag van degenen die voor geweld kozen'

De burgemeester van Medellín sprak na afloop van de finale dan ook klare taal tegenover het Colombiaanse nieuwsmedium Teleantioquia. "Iedereen die naar het stadion is gegaan om aan te rellen, te vernielen of angst te zaaien, zal wettelijk ter verantwoording worden geroepen. We zullen niet toestaan ​​dat een paar mensen schade toebrengen aan wat van iedereen is."

Volgens de veiligheidssecretaris van de Colombiaanse hoofdstad waren de rellen na de finale overmacht en was de politie niets te verwijten. "Wat wel faalde was het gedrag van degenen die voor geweld kozen."