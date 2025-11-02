De emoties liepen zondagmiddag hoog op in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen werd het duel tijdelijk stilgelegd voor een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Ajax-supporter Patrick 'Paddy' Overveen. Zijn zus Tamara reageerde later op Facebook met één woord: "Sprakeloos."

Het gehele stadion kwam in de dertigste minuut – een verwijzing naar de leeftijd van Overveen – overeind om te applaudisseren. Spelers, staf en fans klapten minutenlang, terwijl vuurwerk en fakkels de ArenA rood kleurden. De wedstrijd lag daarbij ruim een minuut stil. Een gigantisch spandoek met de tekst 'Jij wordt nooit vergeten vriend' werd uitgerold achter het doel door de harde kern, precies op de plek waar Paddy jarenlang zelf stond.

'Sprakeloos'

Kort na afloop deelde zijn zus Tamara Overveen enkele foto’s van het eerbetoon, waardoor de wedstrijd even moest worden stilgelegd door het groot aantal vuurwerk. Daarbij schreef ze slechts één woord: "Sprakeloos", Het bericht werd massaal gedeeld en leverde honderden reacties op van supporters die hun medeleven betuigden.

De emotionele avond volgde op een tragische week. Patrick, bij velen bekend als Paddy, kwam vorige week om het leven bij een noodlottig vaarongeval in de Afrikahaven van Amsterdam. De 30-jarige voer samen met een 24-jarige man uit Haarlem op een werkvaartuig dat in botsing kwam met een ander schip. Het vaartuig zonk, waarna beide opvarenden vermist raakten. Een grootschalige zoekactie werd direct opgestart, maar pas een dag later werden de lichamen en het vaartuig teruggevonden. De politie onderzoekt nog altijd hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren.

'Een vrolijke jongen met een groot hart'

Ook buiten Amsterdam kwam het nieuws hard aan. Overveen was niet alleen een vaste kracht op de tribunes van de F-Side, maar ook actief bij zijn oude club VV IJmuiden. Daar werd hij omschreven als 'een vrolijke en vriendelijke jongen, altijd in voor een praatje'.

Daarnaast werd in meerdere stadions in de Eredivisie stilgestaan bij zijn overlijden. Supporters van verschillende clubs betuigden hun respect met applaus en spandoeken. Vooral bij Telstar, de club uit zijn geboortestreek, waren de emoties groot. Er werd vuurwerk afgestoken ter nagedachtenis aan Paddy, die door velen geliefd was.

Teleurstellend einde voor Ajax op emotionele middag

Eerder deze week schreef Tamara al een emotioneel bericht op Facebook over het verlies van haar broer. Daarin beschreef ze hoe groot het gemis is en hoe trots ze op hem was. "Het is zo onwerkelijk waar we momenteel in leven. Jij stond zo gelukkig in het leven, had zoveel plannen. Je was er altijd voor iedereen die je liefhad. Je bent iemand die nooit vergeten zal worden", schreef ze liefdevol.

Voor Ajax eindigde de beladen middag uiteindelijk zonder overwinning. Ondanks het indrukwekkende eerbetoon kon de ploeg van John Heitinga Paddy geen sportieve dienst bewijzen. Door een late fout van doelman Remko Pasveer bleef het bij 1-1 tegen sc Heerenveen, een teleurstellend resultaat op een verder emotionele dag in de Johan Cruijff ArenA.

