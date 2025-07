FC Bayern München heeft een flinke klap ontvangen. Een trainer van de club overleed toen hij een trainingskamp voor kinderen bijwoonde in Riesa.

Sächsische Zeitung maakt melding van het tragische ongeval. De Afghaanse trainer werd onwel tijdens een lunchpauze en overleed later in het ziekenhuis. Er waren in totaal 119 kinderen aanwezig op het kamp toen het gebeurde. FC Bayern besloot meteen de overige dagen te schrappen.

In een e-mail aan de ouders schreef de club: "We zijn allemaal ontsteld en geschokt door het tragische incident tijdens onze FC Bayern Campus-training in Riesa. Er zijn geen woorden voor deze situatie; onze gedachten en diepste medeleven gaan uit naar de familie, verwanten en vrienden." Ook werd psychologische ondersteuning aangeboden aan de kinderen, ouders en coaches.

Club in rouw

De overleden trainer werkte op freelance basis bij het jeugdkamp. Normaal gesproken was hij trainer van TSV Hartberg onder 13. Die club schreef een emotioneel eerbetoon op Instagram: "Met zijn onfeilbaar vriendelijke, behulpzame en professionele houding was hij zeer geliefd bij alle spelers, ouders, collega's en het management. Zijn plotselinge overlijden laat een diep gat achter in onze club."

Uit respect voor hem werd het kamp meteen afgebroken. Het is onduidelijk of de deelnemers iets van compensatie krijgen. BSG Stahl Riesa, de club waar het georganiseerd werd, heeft een driejarige samenwerking met Bayern München.

Schok is groot bij leiding FC Bayern

Volgens BILD sloeg de dood van de trainer in als een bom bij FC Bayern, ook bij de directie die vanwege het WK voor clubs in de Verenigde Staten is. Bayern staat in nauw contact met de familie van de overleden trainer, zal een krans leggen bij de begrafenis en de familie blijven steunen.