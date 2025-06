Op sociale media gingen de afgelopen tijd geruchten rond over een mogelijke zwangerschap en een relatie van Vanessa Bryant met een jongere basketballer. De weduwe van NBA-legende Kobe Bryant heeft nu gereageerd en maakt daarmee een einde aan de speculaties.

Op sociale media verschenen foto's waarop Vanessa te zien zou zijn met een vermeende 'babybuik'. Tegelijkertijd gingen er verhalen over een relatie met een 27-jarige basketballer, waarvan de identiteit nooit is bekendgemaakt. Hoewel niets officieel is, leidde dit tot veel reacties en discussie.

Vanessa, die samen met Kobe vier dochters heeft — Natalia (22), Bianka (8), Capri (5) en Gianna, die in 2020 tragisch overleed — richt zich sinds het verlies van haar man en dochter vooral op haar gezin en het voortzetten van hun nalatenschap via de Mamba & Mambacita Sports Foundation. Ondanks de publieke aandacht laat ze zich niet gek maken door de ongefundeerde geruchten.

Vanessa Bryant maakt einde aan geruchten

Via haar Instagram Stories reageerde Vanessa kraakhelder. Ze deelde meerdere memes van zangeres Rihanna. Eén daarvan toont Rihanna ontspannen dobberend in het water met een cocktail in haar hand. Het onderschrift luidde: "Ik bewaar mijn rust, ik ben niet zwanger en geniet van de hele zomer". Hiermee maakte Vanessa duidelijk dat ze de geruchten naast zich neerlegt.

Daarnaast plaatste ze een tweede meme van Rihanna met de tekst: "Ik ben niet gemeen, ik ben gewoon niet de ware". Hiermee maakte Vanessa duidelijk dat ze geen behoefte heeft om haar privéleven toe te lichten of te reageren op de speculaties. Met haar woorden toont ze vastberadenheid en innerlijke rust, ondanks het verlies en de voortdurende publieke aandacht. Vanessa kiest haar eigen weg en laat zich niet meeslepen door geruchten.

Kobe Bryant leeft voort in hart van Los Angeles en basketbalwereld

Temidden van alle speculaties blijft de nalatenschap van Kobe sterk aanwezig, niet alleen binnen zijn familie, maar ook in de basketbalwereld. NBA-ster Luka Dončić toonde onlangs zijn betrokkenheid door een donatie van 5.000 dollar te doen voor de restauratie van een vernielde muurschildering van Kobe en zijn dochter Gianna in Los Angeles.

Dit eerbetoon onderstreept hoe diep Kobe en Gianna verankerd zijn in de harten van fans, spelers en de stad Los Angeles zelf. Dončić, die dit seizoen overstapte naar de Los Angeles Lakers, benadrukte het belang van het bewaren van hun herinnering als bron van inspiratie en trots.