De Portugese aanvaller Diogo Jota van Liverpool verongelukte in de nacht van woensdag op donderdag, ergens op een weg nabij Zaragoza in Spanje. Wat de tragedie nog zwaarder maakte, is dat hij twee weken eerder was getrouwd én drie jonge kinderen nalaat. Jota en zijn vrouw Rute ­Cardoso waren elkaars jeugdliefde. Dit is hun verhaal.

Jota werd slechts 28 jaar. Hij leefde een droomleven: enorm getalenteerd, enorm succesvol maar bovenal gewaardeerd als collega, vriend en familieman. Want dat beeld ontstaat na de talloze reacties uit de sportwereld nadat het inktzwarte nieuws zich donderdagmorgen verspreidde. Jota was een benaderbare en aimabele man.

Jeugdliefde

Jota en Cardoso ontmoetetn elkaar op school, toen ze dertien waren. Dat was in de bibliotheek van de middelbare school in Gondomar, Portugal. Ze maakte alle stappen mee die hij zette in de voetbalwereld. Bijvoorbeeld toen hij in 2016, op zijn 19e, een contract kreeg bij de Spaanse gigant Atletico Madrid.

"Ik ben zo nerveus", schreef ze na die transfer. "Ik ben ongerust. Hij is deze week weggegaan en ik mis hem nu al. We daten nu vier jaar en het lijkt logisch dat ik hem ga volgen. Ik ben zijn vriendin, maar ook zijn grootste fan. Ik wil bij hem zijn."

Wolves

In Madrid kreeg hij uiteindelijk geen speeltijd in het eerste elftal. Een move naar Wolverhampton in Engeland volgde, op huurbasis en in het Championship. Dat stapje terug bleek de opmaat voor een reuzenstap naar voren. Hij viel bij Wolves op met zijn fluwelen touch, slimme aannames en feilloze afrondingen. Liverpool lijfde hem in en sindsdien speelde hij voor The Reds.

Ondertussen groeide de band en de liefde tussen Jota en Cardoso. Tussen de wedstrijdblokken in gingen ze samen naar onder meer Disneyland in Parijs, het reuzenrad in Londen en naar de Malediven. Op social media schreef ze bij een post vanaf die eilandengroep: "En plotseling zie je je hele toekomst weerspiegeld in één persoon", verwijzend naar Jota.

Gelukkig

De dag voor het noodlottige ongeval blikten Rute en Jota op Instagram nog terug op hun huwelijksfeest van eerder in juni. "Een dag die we nooit zullen vergeten", schreven ze er vol genoegen bij. En Rute gaf nog commentaar op een foto met: "Mijn droom is uitgekomen". Daaronder schreef Jota: "Maar ik ben de mazzelpik!"

Na zijn overlijden stroomden de reacties wereldwijd binnen. Ajacied Jordan Henderson, die samen met Jota speelde bij Liverpool, legde zelfs al bloemen bij Anfield, waar fans samenkomen om te rouwen. The Reds zorgen voor een prachtig gebaar door rugnummer 20 voor altijd aan de Portugees te geven.