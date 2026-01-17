Liverpool speelde zaterdag 1-1 gelijk in eigen huis tegen Burnley. Trainer Arne Slot liet na afloop zijn frustratie blijken over het zoveelste teleurstellende resultaat van zijn ploeg. "Dit kan zo niet langer."

Liverpool kreeg veel kansen in het Premier League-duel en miste zelfs een penalty. "Ik ben zeer teleurgesteld over het resultaat. We hadden meer balbezit dan normaal en waren dit keer in staat om veel kansen te creëren", zegt Slot na afloop. "Maar niet voor het eerst dit seizoen gaven we nauwelijks kansen weg en incasseerden we toch een goal.”

Voor de trainer is het een terugkerend probleem dat zijn ploeg niet effectief is. "Ik roep dit al langer, maar in bijna elke wedstrijd creëren we meer kansen dan de tegenstander. Desondanks hebben we niet het aantal punten dat we graag zouden hebben", zegt de Nederlander.

"Dit kan zo niet langer”, vervolgt hij. Toch zag Slot ook goede dingen tegen Burnley. "Het is niet eenvoudig om zoveel kansen te creëren tegen zo’n ploeg. Daarom was ik blij dat het ons nu wel lukte. Het geeft ons het vertrouwen dat we dit soort wedstrijden uiteindelijk wél gaan winnen.”

Frustratie bij fans

Fans lieten zaterdag op Anfield ook hun onvrede blijken over de teleurstellende resultaten van Liverpool. Ze lieten zich horen vanaf de tribune. "In mijn hoofd was het geen boegeroep, maar vooral frustratie", zegt Slot daarover. Dat kan hij ook wel begrijpen. "Wij zijn Liverpool en als we dan tegen Burnley spelen en niet thuis winnen, dan moeten we ook teleurgesteld zijn. Als dat niet zo zou zijn, dan is er iets goed mis. Dus ik snap de frustatie kan ik je vertellen. Die heb ik ook en mijn spelers ook zeker."

