Liverpool is er zaterdagmiddag niet in geslaagd in eigen huis te winnen van Burnley. Met vier Nederlanders aan de aftrap kwam de ploeg van Arne Slot nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers langzij. Het werd 1-1 op Anfield.

Burnley hield het achterin potdicht en Liverpool had moeite daar doorheen te spelen. Er werden wel enkele kansen gecreëerd, maar levensgevaarlijk werden die nooit. Toch kreeg de thuisploeg de ideale kans om op voorsprong te komen. Een (lichte) overtreding op Cody Gakpo werd beoordeeld als strafbaar en dus ging de bal op de stip. Dominik Szoboszlai ging achter de bal staan, maar schoot hard op de lat.

Even later was het wel raak. Een goede actie van Gakpo en middenvelder Curtis Jones aan de linkerkant van het veld zorgde ervoor dat de bal uiteindelijk voor de voeten van Florian Wirtz viel. Hij schoot hard raak buiten het bereik van de doelman en zo had Liverpool de terechte voorsprong te pakken.

Deksel op de neus

Na rust ging het wat minder bij de thuisploeg en er werd minder gecreëerd. Daar maakte Burnley dankbaar gebruik van. In de omschakeling werd Marcus Edwards weggestuurd. De oud-speler van Excelsior faalde niet oog in oog met Alisson en schoot zo zijn ploeg ineens weer naast Liverpool.

De urgentie kwam daarmee terug in het spel van Liverpool, maar tot een doelpunt leidde dit niet gelijk. Er werd aangezet en spelers als Hugo Ekitiké en Alexis Mac Allister kregen grote kansen. Er was veel gemopper, gejoel en gefluit vanaf de tribunes op Anfield en Slot werd gespot toen hij verhaal ging halen bij de arbitrage na afloop. De fans en de Britse media zullen niet mals zijn voor de Nederlander en zijn ploeg.

Top vier

Door het gelijkspel gaat Liverpool met één punt over Manchester United heen. Daarmee nemen zij de vierde plek, die aan het eind van het seizoen recht geeft op de Champions League, weer terug. Chelsea won wel en kwam daardoor dichterbij Liverpool, terwijl koploper Arsenal en nummer drie Aston Villa later deze speelronde nog de kans krijgen om verder weg te lopen bij The Reds. Burnley staat in de degradatiezone.

