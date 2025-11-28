De trainer van het Zwitserse Young Boys heeft zijn excuses aangeboden aan Donyell Malen. Dit deed hij voor het gedrag van de fans in de wedstrijd tegen Aston Villa. Malen werd na het vieren van zijn goal geraakt door een voorwerp vanuit de tribunes en liep daardoor een wondje op.

Malen was donderdagavond de grote man in de wedstrijd tussen Aston Villa en Young Boys. De spits van de thuisploeg maakte twee doelpunten in de 2-1 overwinning in de Europa League. Malen werd daarmee de man van de wedstrijd, terwijl ook Ian Maatsen en Lamare Bogarde als Nederlanders in de basis stonden. De fans van de Zwitsers waren echter niet blij met de heldenrol van de Nederlandse spits en gooiden voorwerpen richting zijn hoofd.

Na de eerste goal van Malen vierde hij zijn treffer aan de zijkant van het veld, waarna hij bekogeld werd met biertjes uit het Zwitserse vak. Een van die supporters raakte Malen met zijn biertje vol op het hoofd, waardoor de aanvaller een hoofdwond opliep. De spits leek het niet te deren, maar de beveiliging was er een stuk minder blij mee. Enkele fanatieke fans van Young Boys werden uit het vak gepikt en het stadion uitgegooid.

Excuses

Na afloop sprak Young Boys-coach Gerardo Seoane richting Malen en bood hij zijn excuses aan voor het gedrag van de fans. "Misschien was het een kleine provocatie van Malen, zo hebben onze fans het opgevat. Ze zouden niet zo heftig moeten reageren. Onze aanvoerder kalmeerde ze en ook de politie moest nog ingrijpen. Het was jammer voor iedereen. We bieden onze excuses aan. Zo willen we ons als gasten niet gedragen", zo vertelde hij op de persconferentie na afloop van het 2-1 verlies voor Young Boys.

Unai Emery

Aston Villa-trainer Unai Emery wilde niet te veel kwijt over het incident met Malen. Hij vertelde op de persconferentie dat het goed ging met zijn spits en vertelde dat hij erg blij was met de doelpunten die de Oranje-international maakte in het duel met Young Boys.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen envia onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!