Donyell Malen beleeft een bijzondere avond in de Europa League. De Nederlander is met twee doelpunten ontzettend belangrijk voor Aston Villa, maar tegelijkertijd hebben zijn goals ook een keerzijde.

Malen startte op donderdagavond in de basis in het Europa League-duel tussen Aston Villa en Young Boys. De Nederlander beloonde de keuze van zijn coach met twee doelpunten.

Bekogeld

Toen hij in de 27ste minuut zijn eerste maakte, liep de oud-PSV'er naar de cornervlag om te juichen. Het vieren van zijn doelpunt werd echter niet gewaardeerd door de Zwitserse fans, die hem vanaf het uitvak bekogelden met allerlei voorwerpen. Malen werd geraakt, en hield hier een wond in zijn gezicht aan over. Gelukkig kon hij wel doorspelen.

In de 42ste minuut maakte Malen zijn tweede doelpunt van de avond, en weer vierde hij zijn doelpunt in dezelfde hoek. Dit zorgde er opnieuw voor dat de Nederlander werd bekogeld. Deze keer werd de 26-jarige aanvaller niet geraakt.

Donyell Malen scored the opener for Aston Villa in their Europa League game against Young Boys — but while celebrating, he was hit by objects from the visiting fans.



15 minutes later, Malen scored again and celebrated with a grin in front of the Young Boys supporters. pic.twitter.com/lFZF67kFWW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 27, 2025

Gemoederen liepen verder op

Young Boys-aanvoerder Loris Benito ging vervolgens naar het uitvak om de fans tot rust te brengen, maar dat had juist het tegenovergestelde effect: de gemoederen liepen verder op en er werden klappen en trappen uitgedeeld terwijl de politie probeerde de boel te sussen.

Jaouen Hadjam, een andere speler van Young Boys, ging eveneens naar het uitvak om de gemoederen te bedaren. Vervolgens begonnen fans stoeltjes van hun plaats te rukken en werden enkele supporters door de politie het stadion uitgezet, terwijl de situatie opnieuw escaleerde. In het vak zaten ook jonge kinderen, terwijl volwassen, opgefokte supporters met de politie in aanraking kwamen.

De wedstrijd lag enkele minuten stil voordat er weer verder kon worden gespeeld. In die periode waren de fans van Villa hoorbaar bezig met het scanderen van Malen zijn naam.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!