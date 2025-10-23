Chelsea verpletterde woensdagavond Ajax met 5-1 in de Champions League. Tijdens de wedstrijd zag de club uit Londen dat een bijzonder record maar liefst drie keer werd verbroken door verschillende spelers.

Chelsea beleefde woensdag een historische avond op Stamford Bridge. De Londenaren versloegen Ajax met een klinkende 5-1, mede dankzij een vroege rode kaart voor Kenneth Taylor in de zeventiende minuut. Dit gaf trainer Enzo Maresca de kans om veel jeugdspelers speelminuten te geven tegen de ploeg van John Heitinga. Zo kwamen vier van de vijf wisselspelers die hij inbracht uit de jeugdopleiding van de club.

Record op record

Naast de ruime overwinning werd de wedstrijd gekenmerkt door een ongekend statistiek. De jonge spelers van Chelsea, die de laatste tijd steeds stabieler presteren, speelden de hoofdrol en schreven geschiedenis. Het begon in de achttiende minuut, toen Marc Guiu de score opende en met 19 jaar en 291 dagen de jongste doelpuntenmaker in de Champions League-historie van Chelsea werd. Zijn record hield echter niet lang stand.

Vlak voor rust benutte de Braziliaan Estevão een penalty en maakte er 4-1 van. Hierdoor nam hij de koppositie over van zijn teamgenoot, door op 18-jarige leeftijd en 181 dagen te scoren.

Binnen een uur van plek één naar drie

De bizarre wisseling van de wacht aan de top van de lijst werd in de 48e minuut voltooid. Tayrique George scoorde het vijfde doelpunt en verbrak hiermee ook het oude record van voor de wedstrijd, neergezet door Reece James die 19 jaar en 332 dagen was toen hij een doelpunt maakte in de Champions League. Toch moet George genoegen nemen met de tweede plaats op de lijst. Estevão spant na woensdagavond de kroon. George is wel een maand jonger dan de Spanjaard Guiu, waardoor de oorspronkelijke recordhouder binnen een uur naar de derde plaats zakte.

Bizarre transferuitgaven

De goede resultaten van de jeugdspelers van Chelsea staat haaks met het transferbeleid van de club. Zo gaf de club uit Londen afgelopen zomer bijna 340 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Samen met de twee seizoenen daarvoor gaf Chelsea in totaal meer dan één miljard euro uit aan nieuwe aanwinsten.