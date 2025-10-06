Francesco Farioli heeft zich na het gelijkspel met FC Porto tegen Benfica uitgelaten over de huidige situatie bij Ajax. De Italiaan ging zelfs zo ver dat hij het 'een genoegen' noemde om ooit bij Ajax terug te keren.

Farioli speelde zondagavond met FC Porto een van de grootste wedstrijden van het jaar: de thuiswedstrijd tegen Benfica. De Italiaan begon het seizoen uitstekend met zijn nieuwe team. Voor zondag stond hij op zeven overwinningen uit zeven competitieduels, maar tegen Benfica kwam er een eind aan die perfecte start. Porto speelde doelpuntloos gelijk tegen de ploeg van José Mourinho en morste daardoor voor het eerst punten.

Ajax

Na afloop kreeg Farioli een aantal vragen over zijn oude club Ajax. Vorig seizoen leidde de Italiaan de Amsterdammers bijna naar de titel, maar in het slot van het seizoen gaf de club het alsnog uit handen. Farioli en Ajax kwamen er vervolgens niet uit wat betreft het verder zetten van de samenwerking en de coach vertrok. Toch zit de ploeg nog altijd in zijn hart. "Ik kijk zeker soms nog naar de wedstrijden", zo vertelde hij over Ajax, geciteerd door Record.

Ook werd Farioli gevraagd of hij ooit zijn 'missie bij Ajax nog compleet zou willen maken'. In eerste instantie vond de Italiaan het niet het juiste moment om daarover te praten, maar vervolgens lichtte hij toch een tipje van de sluier op. "Als ik ooit de kans krijg om terug te keren, dan zou dat een genoegen zijn", vertelde Farioli over een mogelijke terugkeer bij Ajax.

'Voor mij is er maar één club in Nederland'

Wat Farioli in ieder geval wel leek uit te sluiten was een mogelijk dienstverband bij een andere Nederlandse club. "Ajax zal mijn enige club in Nederland zijn. Dat was toen al duidelijk en dat is het nu nog steeds", doet de Italiaan een belofte.

