Thomas Frank, de trainer van Tottenham Hotspur, sprak in een interview over de aanpassingen die hij graag zou willen introduceren in het voetbal. Hij pleit voor een verandering in de handsregel en wil extra pauzes tijdens wedstrijden.

Frank kwam afgelopen zomer over naar Tottenham. Daarvoor stond hij ruim zes jaar aan het roer bij Brentford. De Deense trainer kent een goede seizoensstart met zijn nieuwe club. Frank won met zijn ploeg onder meer bij Manchester City. In een interview tegen Bet MGM, een sponsor van de huidige Europa League-winnaar, pleitte de 51-jarige oefenmeester voor spelregelwijzigingen.

'Zou geweldig zijn'

Op de vraag welke regel Frank zou toevoegen aan het voetbal, antwoordde de Deen uit tactisch oogpunt. “Ik zou in elke helft een time-out invoeren. Het geweldig zijn om tijdens de wedstrijd de kans te krijgen om met de spelers te praten en dingen aan te passen.”

'Moet veranderd worden om spel eerlijker te maken'

Verder was de trainer van onder meer Micky van de Ven en Xavi Simons niet te spreken over de handsregel, die volgens Frank verantwoordelijk is voor te veel strafschoppen. In de huidige regels staat dat er een overtreding wordt begaan als de bal de hand of arm van een speler raakt, wanneer hij zijn lichaam hiermee abnormaal groter maakt. "Ik zou die regel afschaffen, want voor mij klopt het niet. Als er hands is in het strafschopgebied, geef je de tegenstander de grootste scoringskans, alleen maar omdat de bal je arm raakte.''

Frank nuanceert waarom hij de handsregel zou wijzigen. “Natuurlijk, als je op de doellijn staat en probeert te verdedigen als een keeper, is dat anders. Maar ik begrijp gewoon niet hoe het kan, dat als de bal alleen de arm raakt, dit resulteert in de grootste kans van de wedstrijd. Het is een regel die moet worden veranderd om het spel te verbeteren en eerlijker te maken."

