Bij Engelse topclub Tottenham Hotspur is een nieuw tijdperk aangebroken. Na 25 jaar wordt er afscheid genomen van voorzitter Daniel Levy. Er was de afgelopen jaren veel kritiek op hem.

Levy is na 25 jaar opgestapt bij de club."Tottenham Hotspur is in die tijd getransformeerd', schrijft de ploeg op de website. "We hebben in achttien van de laatste twintig seizoen Europees voetbal gespeeld en zijn één van de bekendste clubs ter wereld geworden." Afgelopen seizoen werd ook de Europa League gewonnen.

Toch was er ook kritiek op het bestuur de afgelopen jaren. Er zou namelijk niet genoeg geïnvesteerd zijn in de selectie van Spurs. Levy trok zich niet veel van die kritiek aan. "Ik denk dat dit zo'n situatie is waar je pas de credts krijgt als je weg bent", zei hij eerder tegen The Standard. Dat zal nu dus gaan blijken.

"Kijk naar dit fantastische stadion en het feit dat andere clubs nu proberen te kopiëren wat wij doen. Dat is een signaal dat we iets dappers hebben gedaan en dat we dat goed hebben gedaan", aldus Levy.

Tottenham Hotspur beleefde vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Premier League en eindigde op de 17e plaats. Door de Europa League-winst kwalificeerde de ploeg van Thomas Frank zich toch voor de Champions League.

Xavi Simons

Spurs hoopt dit seizoen betere prestaties te leveren. Daarbij kan nieuwe aanwinst Xavi Simons een belangrijke rol spelen. Hij kwam voor 65 miljoen euro over van RB Leipzig en voegt zich in Noord-Londen bij landgenoot Micky van de Ven.

Na drie speelronden staat de club vierde in de competitie. Er werd gewonnen van Manchester City en Burnley en verloren van Bournemouth. Na de interlandperiode vervolgt Tottenham Hotspur de Premier League met een uitduel tegen West Ham United.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.