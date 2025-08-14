Tottenham Hotspur verloor woensdagavond na penalty's de Europese Supercup van Paris Saint-Germain. Aanvaller Mathys Tel miste de vierde en cruciale strafschop. De speler wordt online racistisch bejegend. Daarom komt de club met een statement.

Tottenham Hotspur leek lang op weg naar een overwinning. Oranje-international Micky van de Ven maakte het openngsdoelpunt. Vervolgens kwam de Engelse topclub op 2-0-voorsprong, maar in de slotfase maakte PSG gelijk.

De 20-jarige Fransman viel tien minuten voor tijd in. De aanvaller nam zijn verantwoordelijkheid in de strafschoppenserie, maar miste de vierde penalty. PSG won daardoor de strijd om de Europese Supercup. Eerder had ook Van de Ven zijn strafschop gemist.

Walgelijke berichten

Na de misser van Tel wordt hij racistisch bejegend via sociale media. Tottenham heeft hard uitgehaald naar de daders. "Het is walgelijk wat hij over zich heen krijgt", aldus de club. "Mathys toonde moed en lef door naar voren te stappen en een penalty te nemen, maar degenen die hem beledigen zijn niets minder dan lafaards."

"Zij verschuilen zich achter anonieme gebruikersnamen en profielen om hun weerzinwekkende meningen te spuien. We zullen samenwerken met de autoriteiten en socialemediaplatforms om zo streng mogelijke maatregelen te nemen tegen iedereen die we kunnen identificeren. We staan achter je, Mathys", meldde Tottenham via X.

PSG was op voorhand de grote favoriet om de eerste prijs van het Europese seizoen te winnen. De ploeg van Luis Enrique won de Champions League en haalde vorige maand nog de finale van het WK voor clubs. Spurs won afgelopen seizoen dan wel de Europa League, maar eindigde in de competitie slechts op plek 17.

'Onterecht'

De trainer van PSG noemde de overwinning na afloop 'onterecht'. Hij vond dat zijn ploeg veel geluk heeft gehad. Zeker gezien de voorbereiding. "Je kon het verschil zien tussen Tottenham dat al zes weken heeft getraind en wij met slechts zes dagen. Dat is zo'n groot verschil", zei Luis Enrique na afloop. "Ik ben blij met het resultaat, maar het was niet echt eerlijk."

Champions League-winnaar PSG bereikte een maand geleden nog de finale van het WK voor clubs en kende daardoor een korte zomerstop. "We probeerden te voetballen, maar onze passes gingen vaak fout. Het was een heel vreemde wedstrijd, maar het is normaal om dit verschil te zien. We zagen dat onze spelers veel technische fouten maakten", aldus de coach.