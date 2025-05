Trainer van Tijjani Reijnders en vader ex-Ajacied alweer ontslagen bij AC Milan na vijf maanden

Coach Sérgio Conceição moet na vijf maanden alweer weg bij AC Milan. De Portugees werd aangesteld met hoge verwachtingen, maar moet nu alweer vertrekken. Massimiliano Allegri volgt de trainer op.

"Het avontuur stopt hier", meldt de Italiaanse club op de website. "AC Milan bedankt Sérgio en zijn staf voor hun inzet en professionaliteit in de afgelopen maanden. We wensen hem het beste voor de toekomst." Dat betekent dat Tijjani Reijnders alweer afscheid moet nemen van een trainer. Sérgio Conceição is de vader van Francisco Conceição, die van 2022 tot en met 2024 afwisselend uitkwam voor Ajax en FC Porto.

Conceição begon veelbelovend met het winnen van de Italiaanse Supercup tegen aartsrivaal Inter. Na een 0-2 achterstand won Milan in een bizarre wedstrijd met 3-2. Dit leek de opmaat naar een succesvol seizoen na de teleurstellende resultaten onder Paulo Fonseca, de voorganger van Stefano Pioli.

De eerste grote tegenslag kwam op 18 februari. Na een zwakke wedstrijd in Rotterdam begon de return in de Champions League play-off tegen Feyenoord desastreus met een vroege goal van Santiago Giménez. Milan leek de wedstrijd in San Siro onder controle te hebben tot een schwalbe van Theo Hernández hem een tweede gele kaart opleverde. Julián Carranza maakte gelijk en Milan was uitgeschakeld.

Van droom naar nachtmerrie in de Coppa Italia

De Coppa Italia was de andere kans op succes voor de ploeg met Rafael Leão en de van Chelsea gehuurde João Félix. Na een 3-1 overwinning op AS Roma wachtte opnieuw Inter in de halve finale. Na een 1-1 gelijkspel in de eerste wedstrijd speelde het team van Conceição de beste wedstrijd van het seizoen in de return: een 3-0 overwinning. In de finale tegen Bologna gooide een doelpunt van Dan Ndoye roet in het eten. Milan kon geen vuist maken en verloor.

Overwinningen op Inter niet genoeg voor succes

Conceição verloor geen enkele van zijn vier wedstrijden tegen Inter. De rest van het seizoen was echter een stuk minder succesvol. De negentienmalige landskampioen eindigde als achtste, twee punten achter Fiorentina, de laatste club die zich plaatste voor Europees voetbal.

Zelfs een tactische switch van 4-3-3 naar 3-4-3 kon het tij niet keren. Nu is het aan Massimiliano Allegri om te proberen wél succes te boeken met de getalenteerde selectie. Conceição vertrekt na 31 wedstrijden: 16 overwinningen, 5 gelijke spelen en 10 nederlagen.

