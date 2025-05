Domper voor Arne Slot: Liverpool verliest definitief 'kind van de club'

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Trent Alexander-Arnold vertrekt deze zomer bij Liverpool. De rechtsback van de kersverse Premier League-kampioen heeft een nieuwe topclub gevonden.

"We kunnen bevestigen dat er een bod van Real Madrid is geaccepteerd op Trent Alexander-Arnold voor zijn transfer bij de opening van de transferperiode in juni", deelde Liverpool FC vrijdag op X. Daarmee neemt de kampioen in de Premier League deze zomer definitief afscheid van een kind van de club, dat zijn carrière zal voortzetten bij Real Madrid in La Liga.

WK voor clubs

De 26-jarige verdediger werd namelijk geboren in Liverpool en doorliep vanaf 2004 de volledige jeugdopleiding van The Reds. Zijn contract bij Liverpool zou aanstaande juni verlopen, waarmee hij dus transfervrij zou vertrekken naar Real Madrid. Echter zou hij dan de drie groepsfasewedstrijden van Madrid op het WK voor clubs in de Verenigde Staten missen.

De Spaanse grootmacht nam daarom contact op met de Premier League-kampioen om te kijken naar de mogelijkheden voor een vervroegde transfer. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en de Engelse international vertrekt nu met onmiddellijke ingang, waarvoor de Spaanse topclub zo'n €10.000.000 betaalt, zo meldt The Athletic.

€10 miljoen voor extra maand

Als de Madrilenen hadden gewacht tot het einde van Alexander-Arnolds contract bij Liverpool om hem gratis te contracteren, hadden ze hem kunnen registreren voor de knock-outfase van het toernooi, gebruikmakend van de door FIFA toegevoegde registratieperiode van 27 juni tot 3 juli. Het komt er dus op neer dat de Spaanse topclub €10 miljoen betaalt voor de extra maand, zodat de verdediger kan spelen in de groepsfasewedstrijden tegen Al Hilal op 18 juni, Pachuca op 22 juni en Red Bull Salzburg op 26 juni.

