Transfer Tijjani Reijnders naar Engelse topclub in 'vergevorderd stadium'

De kans wordt steeds groter dat Oranje-international Tijjani Reijnders na de zomer bij Manchester City voetbalt. De middenvelder van AC Milan moet een recordbedrag opleveren voor de Italiaanse topclub.

Manchester City boekt vooruitgang in onderhandelingen met AC Milan over de transfer van Tijjani Reijnders, meldt Sky Sport Italia. De Nederlandse middenvelder is een van de belangrijkste transferdoelwitten van Josep Guardiola voor deze zomer. De succesvolle coach wil hem binnenhalen vóór de start van het WK voor clubs, dat op 15 juni begint.

Financiële druk

Volgens de bron is Milan bereid om één van hun beste spelers te verkopen direct na afloop van het seizoen. De Rossoneri spelen volgend seizoen geen Europees voetbal en staan daardoor financieel onder druk. De transfer zou in een 'vergevorderd stadium' zijn.

Reijnders scoorde 15 keer en gaf vijf assists in 53 wedstrijden voor Milan in alle competities dit seizoen. Er was ook interesse van Real Madrid. AC Milan hoopt zo'n 90 miljoen euro te ontvangen voor hun sterspeler. Er waren berichten dat het eerste bod van City 60 miljoen euro bedroeg en onmiddellijk werd afgewezen.

Manchester City

Met nog één wedstijd te gaan in de Premier League staat Manchester City op plek drie. De derde positie is goed voor kwalificatie voor de Champions League, maar deze plek is nog niet zeker. De laatste wedstrijd uit tegen Fulham is van groot belang. Theoretisch gezien kan Manchester City op de ranglijst nog ingehaald worden door Newcastle, Chelsea én Aston Villa. Dat zou betekenen dat de club instroomt in de Europa League in plaats van de Champions League.

