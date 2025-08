Verwacht deze zomer geen in het oog springende transfers bij Borussia Dortmund, want de Duitse topclub moet liefst 11 miljoen euro reserveren voor iets heel anders dan nieuwe spelers. Ondanks dat er al tientallen miljoenen binnenkwamen in Dortmund, móét de club aan Duitse regels voldoen die ervoor zorgen dat het verdiende geld elders moet worden besteed.

Dortmund heeft deze transferperiode 'slechts' 57 miljoen euro uitgegeven aan drie nieuwe spelers, terwijl de inkomsten uit verkopen 69 miljoen euro bedragen. Van het transferbudget voor het komende seizoen kan Borussia nog tussen de 30 en 40 miljoen euro besteden. Een flink deel van het budget moet namelijk geïnvesteerd worden in het moderniseren van de keuken van de club, om te voldoen aan Duitse regelgeving.

BILD meldt dat manager Lars Ricken en sportief directeur Sebastian Kehl door het bestuur van 'Die Schwarzgelben' te horen hebben gekregen dat er deze zomer niet veel geld beschikbaar is voor versterkingen. Dit ondanks de aanzienlijke inkomsten uit de Champions League en het WK voor clubs.

Drie nieuwe spelers

De enige nieuwe spelers zijn vooralsnog de Engelse middenvelder Jobe Bellingham (19), de broer van Real Madrid-ster Jude, voor 30,5 miljoen euro overgenomen van Sunderland, de Braziliaanse centrale verdediger Yan Couto (23), definitief vastgelegd voor 20 miljoen euro van Manchester City, en de Deense linksback Daniel Svensson (23), gekocht van Nordsjaelland voor 6,5 miljoen euro.

Flink verkocht

In totaal werd 57,2 miljoen euro uitgegeven aan transfers, een bedrag dat ruimschoots gecompenseerd werd door de verkoop van drie spelers: Jamie Gittens (56 miljoen euro aan Chelsea), Soumaila Coulibaly (7,5 miljoen euro aan Strasbourg) en Youssoufa Moukoko (5 miljoen euro aan FC Kopenhagen).

Keuken afgekeurd

De winst wordt echter tenietgedaan door een flinke noodzakelijke investering: 11 miljoen euro gaat naar de modernisering van de clubkeuken. De Duitse krant schrijft dat de keukens in het stadion van Dortmund een jaar geleden door de keuringsdienst van waren werden afgekeurd. De staat van de keuken was volgens de inspecteurs onacceptabel. En dus moet er flink verbouwd worden van het binnengekomen geld.

Contracten lopen af

Borussia heeft nog een probleem: de club is er deze zomer niet in geslaagd om spelers met hoge salarissen te verkopen. De contracten van vijf spelers lopen over een jaar af: Niklas Süle (29), Emre Can (31), Pascal Groß (34), Salih Özcan (27) en Julian Brandt (29).