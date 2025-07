Keeper Jasper Cillessen was maandagavond plots weer te bewonderen op een Nederlands trainingsveld. Hij dook op bij de eerste training van hoofdcoach Theo Janssen bij De Treffers. "Hij is altijd welkom."

Voor Janssen is zijn avontuur bij de tweededivisionist nu eindelijk begonnen, zo vertelde hij enthousiast aan De Gelderlander. „Ik ben hier niet zomaar”, zegt hij. "De Treffers is een club met veel betrokken mensen. De gesprekken met de voorzitter, technische commissie: alles voelde goed. En ik kon Dennis van Beukering meenemen als assistent. Dat was voor mij essentieel. Hij is mijn rechterhand, hij hoort bij mij.” Voor de oud-middenvelder van Vitesse, Ajax en FC Twente is het zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Zijn eerste training trok veel bekijks, ook doordat Cillessen zich op het veld meldde. Hij stond voorheen nog onder de late bij het Nederlands elftal en in La Liga. Nu zit de 36-jarige keeper zonder club na zijn periode bij het Spaanse Las Palmas.

Fit blijven

"Ik moet fit blijven hè, ik ben ook geen 18 meer", zegt de doelman uit Groesbeek over zijn aanwezigheid. "Hij woont hier in de buurt, wil fit blijven en vroeg of hij mee mocht trainen. Natuurlijk mag dat. Hij is altijd welkom", vult Janssen aan.

Cillessen lijkt niet zijn nieuwste aanwinst te gaan worden bij De Treffers. "Laten we realistisch blijven", lacht Janssen. "Jasper is nog steeds een topkeeper. Als hij ooit zegt dat hij hier wil keepen, dan staat de deur op een kier. We hebben zelf natuurlijk ook gewoon goede keepers."

Huis verkocht

De keeper leek onlangs een hoofdstuk in Nederland af te sluiten. Cillessen heeft namelijk zijn huis in Nijmegen verkocht. Nog geen maand geleden zette hij het stulpje te koop voor 525.000 euro, weet de website Bekende Buren. Inmiddels is de woning verkocht.