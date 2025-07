De Eredivisie gaat binnenkort weer van start en sinds 1 juli komen er wat nieuwe spelregels om de hoek kijken. Zo gaat er een regel voor keepers op de schop, komt er een indirecte vrije trap in een bijzondere situatie en krijgen we mogelijk de scheidsrechter vaker te horen. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende denkt vooral over de eerste regel het zijne. "Benieuwd of dat echt gaat gebeuren."

De indirecte vrije schop gaat volgens Mario van der Ende niet zo vaak voorkomen. In de nieuwe regels van de KNVB staat het volgende: "Als een teamofficial, een tijdelijk uit het veld gestuurde speler, een wisselspeler, een gewisselde speler of een uit het veld gestuurde speler de bal aanraakt terwijl deze het speelveld verlaat, dan kent de scheidsrechter een indirecte vrije trap toe."

Nieuwe regel voor keepers

Een beetje onnodig, denkt Van der Ende. "Dat gebeurt natuurlijk vrijwel nooit. Dit is zo uitzonderlijk", vertelt hij. Waar hij zich wél over verbaast, is de nieuwe regel om tijdrekken bij keepers tegen te gaan. Keepers mogen vanaf nu maar acht seconden de bal in de handen houden, waarbij de laatste vijf seconden geteld worden op de hand van de scheidsrechter. Duurt het te lang, krijgt de tegenpartij een hoekschop.

Hier snapt Van der Ende niet zoveel van: "Waarom is deze regel gekomen? Er stond al in de spelregels dat de keeper de bal zes seconden mochten vasthouden. Nou, daar werd zelden tegen opgetreden. Eigenlijk nooit. Dit moet dan een soort tussenoplossing, dat ze denken dat scheidsrechters nu sneller een corner geven."

'Het is te gek voor woorden'

Al is het volgens de oud-scheidsrechter nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Dat heeft alles met druk te maken. "Het is nog maar afwachten of het bij een stand van 2-2 of 3-2 ook nog gebeurt. Ik denk dat ze bij 5-0 makkelijker gegeven worden. Ik heb ook nog nooit begrepen waarom het publiek nooit is gaan tellen als de keeper de bal in de handen heeft."

Hij denkt dat dit ook al een verschil zou maken. "Het is te gek voor worden dat die zes seconden-regel al decennia bestaat, maar we nog geen twee voorbeelden kunnen geven hoe die is toegepast."

VAR

Wat betreft de VAR gaat er mogelijk ook wat veranderen. Competities krijgen de kans om de scheidsrechters bij lange checks de keuze te maken om de beslissing toe te lichten via de speakers. Dit is al getest in de bekerduels en dat is goed bevallen. "Het lijkt mij goed als ze dat doen, als ze dat in duidelijke en goed verstaanbare taal doen."

Bas Nijhuis heeft vaker aangegeven dat hier meer voor nodig is. Zo zijn er vaker scheidsrechters die dit extra spannend vinden, omdat ze misschien verbaal minder sterk zijn voor grote groepen. Hoe deze regel toegepast gaat worden, is tot op heden nog onduidelijk. De KNVB laat bij de wijzigingen het volgende weten: "Competities hebben de mogelijkheid om toe te staan dat scheidsrechters na een VAR-review of een langdurige VAR-check een aankondiging doen."

