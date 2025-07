Dusan Tadic werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met diverse clubs. Van een terugkeer bij Ajax tot een sensationele transfer naar Atletico Madrid. Maar de 36-jarige aanvaller heeft zijn keuze nu toch echt gemaakt. Na zijn transfervrije vertrek bij Fenerbahçe wordt hij de nieuwe speler van Crvena Zvezda.

De Servische voetballer heeft woensdagavond getekend bij Rode Ster Belgrado, meldt het medium Mondo. De hele zomer al gonst het van de geruchten over de toekomst van topvoetballer Tadic. Nu melden Servische media dat de knoop is doorgehakt: Tadic heeft ingestemd met de voorwaarden van Rode Ster Belgrado, zoals de club in Nederland beter bekend staat. Hij keert dus terug naar zijn geboorteland, waar hij bij de topclub een kersverse topaankoop treft. Deze week speelde Marko Arnautovic zijn eerste duel.

Dusan Tadic reageert luid en duidelijk op geruchten over een mogelijke terugkeer bij Ajax

De website Sportal wist eerder al exclusief de details van het aanbod aan de oud-aanvoerder van de Servische nationale ploeg en zijn zaakwaarnemers te onthullen. Tadic krijgt een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar, wat betekent dat hij tot 30 juni 2027 in de Servische hoofdstad Belgrado zou blijven, met een mogelijke verlenging tot 2028. De voorwaarden van Rode Ster voor Tadic op een rijtje:

Plaatsing voor de Champions League: 200.000 euro netto.

Per punt in de Champions League: 30.000 euro.

Per goal of assist in de Champions League: 5000 euro.

Plaatsing voor de Europa League, als Champions League-voorronde mislukken: 50.000 euro.

Per punt in de Europa League: 5000 euro.

Per goal of assist in de Europa League: 5000 euro.

Landskampioen van Servië: 30.000 euro.

Bekerwinnaar Servië: 10.000 euro.