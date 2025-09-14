Yolanthe Cabau was zondag aanwezig bij een voetbalwedstrijd van zoon Xess Xava (9). De kleine voetballer lijkt duidelijk de genen van zijn vader te hebben. Cabau zag haar zoon langs de lijn drie keer scoren én een assist geven.

Enkele jaren geleden verhuisde Cabau samen met Xess Xava naar Los Angeles. In een Netflix-serie gaf zij onlangs een inkijkje in hun leven daar. In de serie bleek ook dat Sneijder de verhuizing van het tweetal had aangemoedigd.

Drie doelpunten en een assist

Hoewel de kleine Xess Xava zijn vader nu minder vaak kan zien vanwege de grote afstand tussen beiden, heeft hij duidelijk de voetbalgenen van zijn vader. Cabau was zondag langs de lijnen aanwezig bij een wedstrijd van haar zoon, die goed was voor liefst drie doelpunten en een assist.

Dat deelt ze in een video van één van de doelpunten van Xess Xava, die van afstand uithaalt en de bal hard over de keeper werkt. Aan zijn schotkracht te zien, is het niet ondenkbaar dat we de 9-jarige over een jaar of tien terug zullen zien in Oranje. 'Drie doelpunten en een assist! Trotse moeder', schrijft Cabau bij de video die ze deelt in haar verhaal op Instagram.

i © Instagram: @yolanthecabau

Jessey Sneijder

Naast Xess Xava heeft Sneijder nog een andere zoon die goed kan voetballen: Jessey. De 19-jarige maakte onlangs zijn debuut bij FC Utrecht. Toevallig genoeg maakte hij zijn officieuze debuut voor de Utrechters op dezelfde dag als het officieuze debuut van Damián van der Vaart, de zoon van oud-international Rafael van der Vaart.

Bonusmoeder

Xess Xava heeft een goede band met zijn oudere halfbroer, die Sneijder kreeg in een eerdere relatie met Ramona Streekstra. Cabau noemt zichzelf ondanks de scheiding van Sneijder nog altijd de bonusmoeder van Jessey. De twee brachten veel tijd door samen in de periode dat Sneijder voor het Turkse Galatasaray speelde. Cabau gaf destijds ook een inkijkje in hun leven aan de hand van de realty-serie Yolanthe (SBS6).