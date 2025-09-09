Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, weet hoe ze moet opvallen. De 40-jarige op Ibiza geboren influencer en actrice bezocht een wereldberoemd festival en pakte flink uit met haar kleding.

Cabau feestte mee bij het festival Burning Man in de Black Rock Desert in Nevada, Verenigde Staten. De naam van het festival verwijst onder meer naar de traditie dat er een enorme pop van riet in de fik wordt gezet.

Bloedheet

Op diverse Instagram-posts laat Cabau zien dat ze het behoorlijk naar haar zin had in de woestijn. Ze droeg een kunstig en nauwsluitend pakje met een bladermotief. Ook had ze een parasolletje in haar hand, wat nodig is ook. In een tekst met uitleg over het festival schrijft ze: "Overdag kan het bloedheet zijn, ‘s nachts vriest het bijna."

Ook beschrijft ze de manier van leven tijdens Burning Man. Het lijkt wel een soort hippiegemeenschap: "Het is één grote community: je koopt eigenlijk niets, je deelt alles (cadeautjes, eten, liefde)." En: "Stof is overal, echt overal. Dus mooie outfits + een paar goede brillen of bandana = must!"

Moeder van Yolanthe Cabau

Op andere kiekjes draagt ze onder meer een bontjas en een constructie van sieraden. Ze is al terugblikkend erg content over haar ervaringen en ook over hoe ze eruitzag. Daarnaast post ze een story waarin ze haar moeder een beetje te kakken zet.

Cabau schrijft: "Ik op een festival, versus mijn moeder op een festival’, waarna ze een van haar glamourfoto's vergelijkt met een afbeelding van haar moeder. Zij, Richarda van Kasbergen, lijkt omwikkeld te zijn door een stapel stro-achtige takken.

Wesley Sneijder

Yolanthe was van 2010 tot 2019 getrouwd met oud-voetballer Wesley Sneijder. Die is op dit moment op vakantie in Griekenland met zijn nieuwe 17 jaar-jongere vriendin Romy Lukassen. Per toeval liep daar hij een oud-teamgenoot van Ajax tegen het lijf.

Cabau en Sneijder hebben nog steeds een goede band en spreken elkaar bijna dagelijks vanwege hun zoon. De recordinternational heeft ook een kind uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra: Jessey.