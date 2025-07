Het is maandag een hele bijzondere dag voor Wesley Sneijder en zijn oudste zoon. De 18-jarige Jessey heeft namelijk zijn eerste profcontract getekend bij FC Utrecht en daar is zijn vader maar al te trots op.

De 18-jarige aanvallende middenvelder sluit komend seizoen aan bij Jong FC Utrecht, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Hij was afgelopen seizoen al actief voor het hoogste jeugdteam van de club uit de Domstad. De zoon van de oud-international heeft een contract voor drie jaar getekend.

"Sinds mijn komst naar FC Utrecht heb ik hard gewerkt om dit moment te bereiken", vertelt Sneijder op de website van FC Utrecht. "Het tekenen van mijn eerste profcontract voelt als een beloning, maar ook als het begin van een nieuwe stap."

Trotse Wesley Sneijder

Vader Wesley was zelf ook bij het moment dat zijn zoon zijn eerste contract tekende. De oud-topvoetballer poseerde samen met Jessey en het shirt van FC Utrecht. "Trots op jou", schrijft Sneijder senior erbij. Ook Rodney, de broer van Wesley, staat op de foto. Hij speelde zelf een jaar voor Utrecht en scoorde toen drie keer in 23 duels.

i Wesley Sneijder met zoon Jessey (midden) en broer Rodney (links). © Instagram / Wesley Sneijder.

Wesley speelde, ondanks dat hij in Utrecht geboren is, nooit voor de club. Hij werd al vroeg opgepikt door Ajax en beleefde daar op jonge leeftijd zijn doorbraak. Sneijder speelde later voor onder meer Real Madrid en Internazionale. Met die laatste club won hij in 2010 de Champions League. Sneijder is met 134 interlands nog altijd de recordinternational van Oranje.

Debuut

Sneijder maakte eerder deze maand zijn officieuze debuut voor de club uit de Domstad. Hij mocht in de tweede helft invallen tijdens een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Ook toen liet zijn vader weten erg trots op hem te zijn.

Oudste zoon

Jessey is de oudste zoon van Sneijder. Hij kreeg hem tijdens zijn huwelijk met jeugdliefde Ramona Streefkerk. Later ging het koppel uit elkaar en trouwde hij met de bekende actrice en presentatrice Yolanthe Cabau van Kasbergen. Met haar kreeg Sneijder in 2015 nog een zoon: Xess Xava.