Tunesië is bij het WK voetbal 2026 een van de drie tegenstanders van Oranje. Het Noord-Afrikaanse land speelde zaterdag zijn tweede groepsduel bij de Afrika Cup en verloor van Nigeria.

Tunesië is er op de Afrika Cup in Marokko nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales. Het elftal van trainer Sami Trabelsi verloor in Fes met 3-2 van Nigeria. De Nigerianen zijn dankzij de zege al wel zeker van een plaats bij de laatste zestien landen.

Spits Victor Osimhen van Galatasaray kopte Nigeria kort voor rust na een voorzet vanaf de linkerflank van dichtbij op voorsprong. Aanvoerder Wilfred Ndidi zorgde er in de 50e minuut voor dat zijn elftal verder afstand nam. Dat deed hij eveneens met een kopbal, dit keer vanuit een hoekschop. Ademola Lookman maakte halverwege de tweede helft, nadat Osimhen het overzicht behield, de 3-0.

Montassar Talb

Montassar Talbi verkleinde een kwartier voor tijd de achterstand voor Tunesië. De verdediger kopte raak uit een indraaiende vrije trap. Kort voor tijd benutte Ali Abdi een strafschop, maar verder kwam Tunesië niet.

Round of 16 | Spot 02. 🇳🇬



Nigeria qualify for the next round of the #TotalEnergiesAFCON2025! 🌟 pic.twitter.com/tNzl73s21h — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 27, 2025

Nigeria heeft in groep C na twee duels 6 punten en is, na Egypte, het tweede land dat zich van deelname aan de achtste finales heeft verzekerd. Tunesië ligt met 3 punten ook op schema voor een langer verblijf. Tanzania en Oeganda hebben in groep C beide 1 punt.

Prijzengeld Afrika Cup

Het continentale toernooi wordt steeds belangrijker en prestigieuzer. De prijzenpot van de Afrika Cup is de afgelopen edities stap voor stap opgehoogd. In 2019 lag de hoofdprijs rond de 4,5 miljoen dollar, in 2021 werd dat ongeveer 5 miljoen, en bij de vorige editie groeide dat door naar 7 miljoen dollar voor de winnaar.

Voor AFCON 2025 heeft CAF die lijn doorgetrokken en de kampioensbonus verhoogd naar 10 miljoen dollar, een stijging van ruim veertig procent. In totaal wordt er circa 32 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld over alle deelnemende landen. Ter vergelijking: de winnaar van het EK pakt 28 miljoen euro en de Copa América keert circa 16 miljoen uit aan de kampioen.