Waar de Afrika Cup de afgelopen weken vooral in het nieuws was vanwege de Arne Slot x Mohamed Salah-rel, is het toernooi nu, tot opluchting van velen en vermoedelijk ook van Slot zelf, echt begonnen. Tijd om het niet meer te hebben over afreisschema’s en appjes, maar over het toernooi zelf. En ja, dat heet officieel dus de TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations. En dan weet je wel waar deze column over gaat... We duiken erin!

De prijzenpot van de Afrika Cup is de afgelopen edities stap voor stap opgehoogd. In 2019 lag de hoofdprijs rond de 4,5 miljoen dollar, in 2021 werd dat ongeveer 5 miljoen, en bij de vorige editie groeide dat door naar 7 miljoen dollar voor de winnaar.

Voor AFCON 2025 heeft CAF die lijn doorgetrokken en de kampioensbonus verhoogd naar 10 miljoen dollar, een stijging van ruim veertig procent. In totaal wordt er circa 32 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld over alle deelnemende landen. Voor de vergelijking: de winnaar van het EK pakt 28 miljoen euro en de Copa América keert circa 16 miljoen uit aan de kampioen.

Van Puma tot de bekendste koe ter wereld

Volgens cijfers van beIN SPORTS wordt voor de Afrika Cup 2025 gerekend op een totale toernooiomzet van circa 192,6 miljoen dollar, waarvan 126,2 miljoen dollar uit sponsoring komt. Ticketing en hospitality leveren naar verwachting circa 19 miljoen dollar op, terwijl mediarechten de overige grote pijler vormen.

Voor CAF zelf resteert een verwachte nettowinst van ongeveer 113,8 miljoen dollar, waarmee deze editie commercieel de meest lucratieve Afrika Cup tot nu toe is. Dat zie je ook terug in de partnerlijst, met naast TotalEnergies (incl. eigen merchandise) merken als Puma, Visa, Suzuki en Orange, en zelfs La Vache Qui Rit als Official Supplier, waar ook een lachende koe wordt ingezet om via voetbal merkvertrouwen en verbinding op te bouwen.

Alles voor bereik

Een belangrijk deel van de commerciële waarde zit niet alleen in wie betaalt, maar vooral in wie kijkt. CAF kiest bij deze Afrika Cup nadrukkelijk voor bereik, met free to air-uitzendingen in meerdere markten. De meest opvallende is de landmark deal met Channel 4 in het Verenigd Koninkrijk, waar het toernooi breed toegankelijk wordt gemaakt voor een groot en divers publiek.

De oplettende lezer van deze column spotte dit eerder ook al bij het FIFA World Club toernooi, waar DAZN bewust inzette op maximale exposure in plaats van directe opbrengst achter een paywall. Eerst het publiek, dan het rendement.

We Are Different

Clubs en voetbalbonden werken al langer met pakkende slogans om richting te geven aan hun verhaal. In Nederland kun je For the Future bij Ajax en The Future is Ours bij AZ nauwelijks missen, terwijl Creating Stars Together stevig is verankerd bij PSV en Nothing Like Oranje vanzelfsprekend is bij onze eigen leeuwen. Ook dit toernooi kiest daar bewust voor.

We Are Different is de officiële positionering van de TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025, waarin diversiteit, cultuur en beleving centraal staan. In Marokko als gastland krijgt die boodschap extra kleur door de mix van geschiedenis, landschappen en invloeden die samen het decor vormen voor dit eindtoernooi. Daarmee wordt het voetbaltoernooi ook nadrukkelijk ingezet als toeristisch uithangbord.

Toewerken naar 2030

De impact van deze Afrika Cup beperkt zich daarmee niet tot de bond alleen. Voor Marokko wordt gerekend op 700.000 tot 800.000 extra bezoekers, met schattingen die oplopen tot meer dan één miljoen supporters en meereizigers wanneer ook fan zones en nevenprogramma’s worden meegerekend. Hotels, horeca, transport en retail in steden als Rabat, Casablanca, Marrakech en Agadir profiteren mee.

Die investeringen staan bovendien niet op zichzelf. Met het WK 2030, dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert, in het vooruitzicht, worden toerisme en infrastructuur nu al opgeschaald. De Afrika Cup past daarmee in een langere lijn, waarin sport wordt ingezet om bereik, capaciteit en internationale aantrekkingskracht structureel te vergroten.

Inhaken in Marseille?

En voor de clubs die dit toernooi als hinderlijke onderbreking zien, is het zaak eens in Marseille te gaan buurten. De recente merchandise-drop van Olympique Marseille en Puma onder de noemer “Marseille c’est nous” heeft de club zeven speciale shirts uitgebracht, elk geïnspireerd op een Afrikaanse diaspora in de stad.

Wanneer de shirts naast elkaar worden gelegd vormen ze samen het OM-embleem, een symbool van de verbondenheid tussen de club, de stad en het Afrikaanse continent. En natuurlijk een mooie kans om óók commercieel in te haken op het toernooi.

Elke twee weken schrijft sportmarketeer Niko Moreno Ruiz voor Sportnieuws.nl over de commerciële (rand)zaken in de sport. Zelf is hij mede-eigenaar van Touché Sportmarketing en contentbureau Box to Box.