Kylian Mbappé besteedt zijn tweede kerstdag op een bijzondere manier. De aanvaller van Real Madrid was aanwezig bij het duel tussen Marokko en Mali in de Afrika Cup (1-1) en droeg het shirt van zijn voormalig teamgenoot Achraf Hakimi.

Waar veel topvoetballers ervoor kiezen om tijdens de vrije feestdagen hun familie op te zoeken en van elkaars gezelschap te genieten, was dat niet het geval bij Mbappé. De aanvaller van Real Madrid en de Franse nationale ploeg zat op de tribune tijdens het duel tussen gastland Marokko en Mali in de Afrika Cup. Hij droeg het shirt van Hakimi, met wie hij lief en leed deelde bij Paris Saint-Germain.

Conflict

Mbappé was jarenlang de ster bij PSG, maar eindigde uiteindelijk in een rechtszaak tegen de club. Dit volgde op zijn transfervrije vertrek naar Real Madrid in de zomer van 2024, na zeven seizoenen bij PSG. Na zijn vertrek ontstond een arbeidsconflict over de financiële afhandeling van de transfer.

Onlangs oordeelde de arbeidsrechtbank in Parijs dat PSG 61 miljoen euro aan Mbappé moet betalen, bestaande uit achterstallig salaris en bonussen. Ondanks de strijd met zijn oude club is de relatie tussen Mbappé en Hakimi - die nog altijd bij PSG speelt - niet verslechterd, zo bleek uit Mbappé's aanwezigheid bij het duel op tweede kerstdag.

Misser van Ismael Saibari

De eerste kans tijdens het duel was van de uitploeg. Een schot van Mali ging echter huizenhoog over. Na iets langer dan een kwartier speeltijd kreeg Ismael Saibari een geweldige kans om de Marokkanen op voorsprong te brengen, maar de PSV'er schoot over.

Ook later volgden een aantal kansen voor Saibari, onder meer na een voorzet van oud-Ajacied Noussair Mazraoui, maar het lukte de PSV'er niet om de 1-0 te maken. Uiteindelijk viel deze alsnog vlak voor rust dankzij een treffer van Brahim Díaz uit een penalty, na een handsbal van Mali.

Opstootje

In de tweede helft ontstond er een opstootje bestaande uit wat duw- en trekwerk tussen verschillende spelers van beide teams. Na ingrijpen van de VAR gaf de arbiter alsnog een penalty aan Mali vanwege een overtreding op Lassine Sinayoko. Mali benutte de strafschop, waardoor de stand na 64 minuten speeltijd weer gelijk was.