TV-gids: Ian Maatsen staat voor loodzware opdracht met Aston Villa tegen het ijzersterke PSG

Vanavond is het tijd voor de return van de kwartfinale van de Champions League. Aston Villa neemt het in eigen huis op tegen Paris Saint-Germain. De Britse ploeg staat voor een zware opgave nadat de heenwedstrijd met 3-1 werd verloren. In dit artikel vind je alle informatie de je nodig hebt voor vanavond.

Aston Villa neemt het op dinsdagavond 15 april 2025 om 21:00 in Villa Park op tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. De Spaanse Jose Sanchez is de aangewezen scheidsrechter.

Stand van zaken

In de competitiefase van de Champions League eindigde Aston Villa op een knappe achtste plaats met 16 punten. Hierdoor waren ze gelijk gekwalificeerd voor de achtste finale. Dat was niet het geval voor Paris Saint-Germain. De Franse ploeg eindigde op de 15de plaats, en moest in de tussenronde tegen landgenoot Stade Brest spelen. Die wedstrijden zijn echter geen moment spannend geweest. PSG won namelijk over twee potjes met 10-0

Recente vorm van Aston Villa

In de competitie is Aston Villa momenteel lekker bezig. De ploeg heeft laatste vijf wedstrijden in de Premier League gewonnen. Ze staan momenteel zevende, maar als ze deze goede reeks voortzetten, kunnen ze zomaar nog Europees voetbal halen.

Recente vorm van Paris Saint-Germain

PSG verkeert momenteel in bloedvorm. De ploeg is inmiddels al landskampioen, en ze hebben dit seizoen nog geen wedstrijd in de Ligue 1 verloren. Op woensdag 5 maart verloor de ploeg van coach Luis Enrique voor het laatst. Dat was in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tegen Liverpool. In de return wisten ze alsnog de ploeg van Arne Slot te verslaan.

Selectie Aston Villa

Bij Aston Villa is alleen de Jamaicaanse buitenspeler Leon Bailey een twijfelgeval voor vanavond. Voor de rest kan coach Unai Emery over een fitte selectie beschikken, zo ook over de Nederlandse Ian Maatsen. Belangrijke spelers om in de gaten te houden zijn Ollie Watkins en Marcus Rashford en doelman Emiliano Martinez.

Selectie Paris Saint-Germain

PSG heeft een uitstekend fitte selectie. Er zijn geen schorsingen of blessures. Belangrijke spelers om in de gaten te houden zijn Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele en doelman Gianluigi Donnarumma.

Heenwedstrijd

De heenwedstrijd was op 9 april 2025 in het Parc des Princes. Paris Saint-Germain won met 3-1 van Aston Villa. Doelpuntenmakers voor Paris Saint-Germain waren Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia en Nuno Mendes. Morgan Rogers scoorde voor Aston Villa. Kan de Britse ploeg deze achterstand ombuigen?

De wedstrijd is vanavond om 21:00 te zien bij Ziggo Sport 2.