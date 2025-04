Aston Villa-verdediger kent zware wedstrijd tegen PSG-plaaggeest en haalt uit naar scheidsrechter: 'F*ck off'

De openingsfase van Paris Saint-Germain - Aston Villa is weinig spectaculair voor de uitploeg. De thuisploeg heeft grotendeels de bal en rammelt aan de poorten van de Engelse verdediging. Ze drijven sommige verdedigers tot waanzin, waaronder Matty Cash. Al in de eerste twintig minuten krijgt hij een gele kaart, na een duel met Khvicha Kvaratskhelia. Daar is hij het absoluut niet mee eens, kan elke liplezer zien.

Ga er maar aan staan; een ontketende Kvaratskhelia verdedigen. Het is de helse taak die Cash van Aston Villa op zich heeft genomen. En dat gaat niet van een leien dakje.

Zware avond

Al binnen twintig minuten heeft de Engelsman een gele prent te pakken, nadat hij al vier à vijf overtredingen maakte op de Georgiër van Paris Saint-Germain. En dan moet je nog een heel zeventig minuten tegenover hem staan. Het staat momenteel 2-1 in Parijs. Aston Villa kwam voor maar met twee weergaloze doelpunten kwam PSG weer langszij.

Vreemd genoeg was de overtreding die hij maakte de minst heftige van allemaal. Op het middenveld greep hij de buitenspeler van PSG waardoor hij ten val kwam. In de val nam hij Cash mee, waarmee de Aston Villa-verdediger op een vrije trap voor hem hoopte. Het resultaat was anders: een gele prent. Daar was hij het niet mee eens.

Liplezen

Na de overtreding was hij met stomheid geslagen en deed hij natuurlijk alsof zijn neus bloedde. Daarna liet hij, gelukkig buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter, merken dat hij het er niet mee eens was. Hij maakte een wegwerpgebaar dat kracht werd bijgezet door de uitspraak: F*ck off.

Het was maar goed dat de scheidsrechter het niet zag, want er zijn gele kaarten uitgedeeld voor minder beledigende teksten dan dat. Het had zomaar een korte avond voor Cash kunnen worden, die vooralsnog mag blijven staan.

