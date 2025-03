TV-gids: op deze zender kijk je live naar Nederland - Spanje in de Nations League

Het Nederlands elftal maakt zich op voor een kraker van jewelste tegen Spanje in de Nations League. Lamine Yamal, Pedri en de in Amsterdam geboren Dean Huijsen komen donderdag naar De Kuip. Lees hier op welke zender en hoe laat je naar de wedstrijd kijkt.

Nederland en Spanje staan tegenover elkaar in de kwartfinale van de Nations League, op zondag 23 maart staat de return in Valencia op het programma. Winnen is de kortste weg naar een eerste prijs voor Oranje sinds het EK 1988, maar verliezen hoeft ook niet per se slecht te zijn.

Gevolgen voor WK-kwalificatie

Als het Nederlands elftal het tweeluik met Spanje verliest, komt het in een WK-kwalificatiepoule met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Op het oog een makkelijkere groep dan als Oranje zou winnen. Dan wacht namelijk een poule met Turkije, Georgië en Bulgarije. Ook de speeldata zijn al bekend.

Bij winst Nederland op Spanje Speeldata Bij verlies Nederland tegen Spanje Speeldata Bulgarije - Nederland 4 september Finland - Nederland 7 juni Turkije - Nederland 7 september Nederland - Malta 10 juni Nederland - Georgië 11 oktober Nederland - Polen 4 september Nederland - Bulgarije 14 oktober Litouwen - Nederland 7 september Georgië - Nederland 15 november Malta - Nederland 9 oktober Nederland - Turkije 18 november Nederland - Finland 12 oktober - Polen - Nederland 14 november - Nederland - Litouwen 17 november

Uit elke poule gaat de nummer één rechtstreeks naar het WK 2026 in Canada, Verenigde Staten en Mexico, terwijl de nummer twee nog kans maakt via de play-offs.

Zender Nederland - Spanje

Eerst maar eens die Nations League. Nederland - Spanje wordt afgetrapt om 20.45 uur in De Kuip. Vanaf 20.20 uur kan je inschakelen op de zender NPO 3 voor de voorbeschouwing.

Selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman werd door blessures verplicht om nog de nodige wijzigingen door te voeren. Zo werd Matthijs de Ligt - die niet in de voorselectie zat - wel opgenomen in de definitieve selectie. En op zondagavond werd ook Ajax-verdediger Youri Baas nog gevraagd. Voor de 22-jarige mandekker betekent het zijn debuut in de selectie. Hij zou eigenlijk met Jong Oranje meegaan.

Denzel Dumfries en Jerdy Schouten vielen eerder al af. Om die reden werd ook Mats Wieffer opgeroepen. Een van de opvallendste namen in de groep van Koeman is die van Memphis Depay. Hij werd sinds het EK 2024 - waarin Oranje de halve finale haalde - niet meer geselecteerd. Maar na een bezoek van de bondscoach aan Brazilië werd de spits van Corinthians toch weer gevraagd. De aanvaller heeft nog maar vijf treffers nodig om Robin van Persie in te halen als all-time topscorer van het Nederlands elftal.

