TV-gids: op deze zender kijk je naar de finale van de play-offs tussen NAC Breda en Excelsior

NAC Breda en Excelsior gaan dinsdagavond (voor een deel) uitmaken wie er volgend seizoen in de Eredivisie uitkomt. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen voor de finale van de play-offs om promotie/degradatie.

Excelsior was afgelopen seizoen een Eredivisie-club en hoopt zich via de nacompetitie te handhaven. NAC Breda probeert dat laatste Eredivisie-ticket juist uit de handen van Excelsior te pakken. NAC werd achtste in de Keuken Kampioen Divisie, maar door goede resultaten in de play-offs is promotie nog altijd mogelijk.

De club uit Breda schakelde in de eerste ronde kinderlijk eenvoudig Roda JC uit, waarna ook FC Emmen er aan moest geloven. Excelsior stroomde een ronde later in en kwam daar ADO Den Haag tegen. Na een spannende eerste wedstrijd, liepen de Rotterdammers er in eigen huis met liefst 7-1 overheen.

Zender NAC Breda - Excelsior

De wedstrijd tussen NAC en Excelsior is te zien op de zender ESPN 1 én op de gratis zender Star Channel. Er wordt afgetrapt om 20:00 uur, vanaf 19:15 uur is de voorbeschouwing op beide zenders. Star is op Ziggo te vinden op kanaal 11 en bij KPN en Odido op kanaal 16.

Belangrijk: dit is de eerste van de twee finalewedstrijden. Komende zondag 2 juni staat om 18:00 uur de return in Rotterdam op het programma.

Scheidsrechter bij NAC - Excelsior

De wedstrijd in Breda staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler, die Joost van Zuilen en Roy de Nas meeneemt als zijn assistenten. Pol van Boekel is de VAR bij de heenwedstrijd. Overigens fluit Danny Makkelie de return komende zondag.