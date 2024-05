IJzersterk NAC Breda walst over FC Emmen heen en ziet de Eredivisie steeds dichterbij komen

Ook de halve finale van de play-offs wist NAC Breda zonder al te veel moeite door te komen. Zaterdag wonnen ze met 0-3 van FC Emmen, en met het gelijkspel in Breda (1-1) brengt dat de stand over twee wedstrijden op 1-4. De Bredanaren denderen door naar de finale van de play-offs waar zij ADO Den Haag of Excelsior tegen gaan komen.

De eerste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel waardoor de wedstrijd van zaterdag nog volledig open lag. Deze gedachte wuifde NAC Breda in de Oude Meerdijk al zeer snel weg door in het eerste kwartier met 0-2 voor te komen. Uiteindelijk kwam NAC niet echt in de problemen en wisten ze de score nog te vergroten naar 0-3.

De eerste ronde van de play-offs overleefde NAC eenvoudig door te winnen van een zwak Roda JC met 3-1 en een klinkende 0-5. De heren uit Breda lieten tijdens de play-offs goed voetbal zien en hoeven alleen nog maar de finale over twee wedstrijden te winnen om in de Eredivisie te komen. De tegenstander zal ADO Den Haag of Excelsior zijn, die het zaterdag om 20:00 tegen elkaar opnemen in Rotterdam.

Twee snelle goals

Na een kwartiertje voetballen stond FC Emmen al voor een hele lastige klus in het eigen stadion. Al in de elfde minuut schoot de spits Sigurd Haugen de bal vanuit de draai in de linker benedenhoek na een lange bal van Jan van den Bergh. Een echte spitsengoal die de man in vorm natuurlijk binnenschoot. Twee minuten later kreeg NAC een hoekschop, en de man van de lange bal, Van den Bergh, komt los en prikt de bal met z'n hoofd in de verre hoek.

FC Emmen kwam de eerste helft er niet echt aan te pas en oogde ook niet echt strijdlustig. Afvallende ballen werden eerder opgepakt door NAC en echt serieuze kansen had de thuisploeg niet. Aan het publiek lag het in ieder geval niet, want die lieten van zich horen vanaf de tribune. Ondanks dat ontstond er wel een licht opgefokt sfeertje in de Oude Meerdijk, met als grootste vlam de overtreding van Dominik Janosek die vol op de enkel ging staan van Mike te Wierik. Merkwaardig hoefde de scheidsrechter niet te kijken naar het incident en werd de NAC-speler bestraft met geel.

Tweede helft

De tweede helft was het verhaal eigenlijk niet heel anders. FC Emmen speelde wel iets beter dan de eerste helft, maar NAC Breda kwam eigenlijk niet echt in gevaar. Aanvaller Roy Kuijpers van NAC zat helemaal niet lekker in de wedstrijd en was vrij onzichtbaar. De 24-jarige aanvaller liet echter eventjes zien dat je helemaal niet in de wedstrijd hoeft te zitten om een prachtige goal te maken, en schoot de bal van ruim buiten de zestien heerlijk in de bovenhoek.

In de 69ste minuut kwam FC Emmen nog dichtbij een doelpunt na slordig keeperswerk van Pepijn van de Merbel, maar het wilde niet lukken voor de Emmenaren. De wedstrijd sukkelde uit, verschillende supporters van FC Emmen verlieten rond de 88ste minuut het stadion en de supporters van NAC Breda waren de enige die je nog hoorde in Emmen. In de laatste 30 seconden van de wedstrijd werd het nog bijna 0-4 maar de bal rolde net langs de verkeerde kant van de paal.