Troy Parrott in de wolken na zijn eerste hattrick ooit: 'Ik vond mijn eerste goal absoluut de mooiste'

Stiftmeneer Troy Parrott heeft zijn eerste hattrick binnen. De spits van Excelsior scoorde er drie binnen het eerste half uur in de 7-1-overwinnig op ADO Den Haag. Het was een wedstrijd met veel randzaken, ook dát was een primeur voor hem. Hij zat nog nooit zo lang binnen na een onderbreking. "Dat is gewoon echt heel vervelend, als je er zo lekker in zit."

De wedstrijd was nog maar veertig minuten bezig of het stond al 4-0 voor Excelsior. De grote man aan de zijde van de Rotterdammers was Troy Parrott. De spits had al drie ballen in het netje gelegd. De één nog mooier dan de ander; twee stiftjes en een penalty. "De eerste vond ik het mooiste, niemand had verwacht dat ik dit met de bal zou doen", zei de spits trots na afloop.

Dag van records

Het was een dag van veel nieuwe ervaringen voor de spits. Het was zijn eerste hattrick ooit, de grootste overwinning ooit en ook was deze onderbreking het langst die hij heeft gehad. Het spel werd stilgelegd omdat de ADO Den Haag-fans in de veertigste minuut vuurwerk op het veld gooiden. Het duurde een uur voor er weer gespeeld werd. "Dat was erg vervelend, want ik zat in zo'n lekkere flow. Ik merkte er op het veld ook niks van, ik was verrast."

Showboaten van Excelsior

In de tweede helft ging Excelsior losser en frivoler spelen. Veel creatieve spelers zochten de grenzen van hun tegenstander op en etaleerden mooie trucjes. Lazaros Lamprou zette Bart van Hintum te kakken door een rainbow flick te doen. Van Hintum kon dat niet hebben en schopte Lamprou even later neer. Onbegrijpelijk voor Parrott. "Dit is voetbal, dat hoort erbij. Iedereen houdt er van om een Neymar te zien, of zo'n soort speler. Lamprou kan dat en wil dat laten zien, dat moet hij gewoon kunnen doen", vindt de spits van Excelsior.

NAC als tegenstander

De volgende tegenstander is NAC, dat geweldig bezig is in de play-offs. Ze versloegen al Roda JC en FC Emmen. Excelsior heeft de statistieken tegen, maar daar is Parrott niet zo mee bezig. Hij heeft ook helemaal nog niks van NAC gezien. "Ik heb gehoord dat we het lastig kunnen krijgen, maar dat zal het altijd zijn. Ik ga gewoon het veld op en probeer mijn goals te maken. Dat is alles."