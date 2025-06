De spelers van Oranje onder 19 staan op het punt geschiedenis te schrijven. Het team van bondscoach Peter van der Veen speelt donderdagavond de finale tegen de leeftijdsgenoten van Spanje. Hieronder lees je op welke zender je moet zijn om de finale van Oranje O19 - Spanje O19 te kijken.

Nooit eerder werd het Nederlands elftal onder 19 Europees kampioen. Eén keer kwam het enigszins dichtbij, in 2017 toen het in de halve finales uitgeschakeld werd. Spelers destijds waren onder anderen Justin Bijlow, Teun Koopmeiners, Noa Lang en Ferdi Kadioglu, die nu voor het Turkse nationale elftal speelt. Acht jaar later zijn topscorer Kees Smit, Givairo Read, Tygo Land en Ayoub Oufkir de grote uitblinkers.

Dé superster van Spanje is er niet bij. Lamine Yamal mag gezien zijn leeftijd (17) nog enkele edities meedoen, alleen de topvoetballer van FC Barcelona is van een andere planeet. In 2024 werd hij Europees kampioen met de grootmacht van Spanje, waar hij inmiddels 21 interlands (zes goals) voor heeft gespeeld.

Zender finale Oranje onder 19

Donderdagavond is het zover: Oranje onder 19 in de finale tegen Spanje. De Spanjaarden wisten zich na een knotsgekke 6-5 zege op Duitsland te plaatsen voor de eindstrijd. Nederland daarentegen was veel te sterk voor gastland Roemenië: 3-1.

Dus strijden Oranje en Spanje donderdagavond in het Giulesti Stadium in Boekarest om de Europese titel. De finale begint om 20.00 uur en is te zien bij Ziggo Sport. Tien minuten voor de aftrap begint de uitzending, wat er op duidt dat er geen voorbeschouwing is.

Nieuw stukje Nederlandse geschiedenis?

AZ'er Kees Smit is met vier doelpunten gedeeld topscorer van het toernooi. Mogelijk schiet hij Oranje O19 naar de allereerste Europese titel ooit. Het is vooral Nederland onder 17 dat meerdere EK's won: 2011, 2012, 2018 en 2019. Bij die laatste editie in Ierland was Peter van der Veen eveneens de bondscoach. Door goals van Ian Maatsen, Nouafal Bannis, Sontje Hansen en Naci Ünüvar werd met 4-2 gewonnen van Italië.

Oranje onder 21 werd ook twee keer Europees kampioen, in 2006 en 2007. Woensdagavond was de ploeg van bondscoach Michael Reiziger dicht bij een nieuwe finale, maar in Slowakije werd in de halve eindstrijd van Engeland verloren.