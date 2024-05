TV-gids: op deze zender kijk je naar de voorlaatste speelronde van de Eredivisie

Het is tijd voor de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV is al kampioen en Feyenoord is al tweede, maar er is genoeg om voor te spelen. Bekijk hier op welke zenders je alles volgt.

Alle wedstrijden beginnen twee speelronden voor het einde - om het zo eerlijk mogelijk te houden - allemaal om zondag 14:30 uur. Lastig voor uitzender ESPN, maar de zender heeft er iets op gevonden.

De thuiswedstrijd van Ajax tegen Almere City wordt uitgezonden op ESPN 4, NEC - Feyenoord is te zien op ESPN 3 en kampioen PSV gaat op bezoek bij Fortuna Sittard. Die wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 2.

FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na titel Willem II Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

TV-zender beslissende speelronde Eredivisie

De complete speelronde is te volgen op ESPN 1. Die zender zit bij KPN, Ziggo en Odido in ieder geval gratis in het pakket.

Zeker voor Ajax worden het twee belangrijke speelrondes. De Amsterdammers moeten twee wedstrijden winnen, wegens een voorsprong van twee punten op NEC. De vijfde plek die Ajax nu bezet (het maximaal haalbare), levert in ieder geval voorronden voor de Europa League op.

Als Ajax lager eindigt dan de vijfde plek, moet het play-offs spelen met drie andere Nederlandse teams om één ticket voor de voorronden van de Conference League. Tegen Almere City en de uitwedstrijd tegen Vitesse zijn dus nog van levensbelang.

Degradatiestrijd

Ondertussen is het ook onderin enorm spannend in de Eredivisie. Excelsior bezet momenteel de zestiende plek - wat play-offs om promotie/degradatie betekent - en heeft twee punten achterstand op RKC Waalwijk, met nog twee wedstrijden te gaan.

RKC neemt het zondag in eigen huis op tegen PEC Zwolle, dat nergens meer om speelt. Excelsior speelt tegen concurrent Heracles, dat zes punten meer heeft. In theorie zou de club uit Almelo ook nog op plek zestien kunnen eindigen.