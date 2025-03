TV-gids: op deze zender kijk jij naar de allesbepalende topper tussen PSV en Ajax

De dag is aangebroken waar heel voetbalminnend Nederland op heeft gewacht: PSV - Ajax. In het Philips Stadion staat dé kraker van het seizoen op het programma tussen de nummers 2 en 1. Delen de Amsterdammers de definitieve nekslag uit in de titelstrijd, of maakt de regerend landskampioen het weer spannend? Dit wil je niet missen. Lees hieronder op welke zender je naar PSV - Ajax kijkt.

PSV ging als gedoodverfde titelfavoriet het seizoen in. De Eindhovenaren leken op cruise control naar weer een kampioenschap te gaan nadat ze de eerste tien wedstrijden wonnen. Toen gingen ze op bezoek bij Ajax, dat die woensdag ervoor - destijds verrassend - van Feyenoord won. Die goede vorm trokken de Amsterdammers door, want in eigen huis werd PSV na een spectaculaire wedstrijd verslagen (3-2).

Het gooide de titelstrijd weer helemaal open, zeker nadat Ajax daarna enorm stabiel bleek en PSV vooral na de winterstop punten begon te morsen. " Wij hebben ons in deze slechte positie gemanoeuvreerd door héél veel punten te laten liggen", stelde Peter Bosz op de persconferentie. "Nu moeten wij in de achtervolging."

Alles of niets in Eindhoven

Het verschil is met nog zeven wedstrijden te gaan zes punten in het voordeel van Ajax. Toch willen ze in Amsterdam het woord 'kampioenschap' nog niet in de mond nemen. Een overwinning of gelijkspel in Eindhoven kunnen echter zeer bepalend zijn in de titelstrijd, ook omdat PSV nog op bezoek moet bij Feyenoord en FC Twente.

Zender PSV - Ajax

Voetbalfans willen de kraker niet missen. Dat hoeft ook niet, want op ESPN 2 is vanaf 13.30 uur alles te volgen. Zo kunnen de tv-kijkers alle benodigde informatie tot zich nemen. Een uur voor de wedstrijd is de zender live met een uitgebreide voorbeschouwing. Ook na de topper volgt nog een lange nabeschouwing, al zal de verliezende ploeg daar niet op zitten te wachten.

