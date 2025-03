PSV-trainer Peter Bosz stellig over 'zó onvoorspelbare' Francesco Farioli: 'Heeft geen geheimen meer voor mij'

De Topper wordt do-or-die voor PSV tegen Ajax. Trainer Peter Bosz, die de vorige keer verrast werd door zijn 'onvoorspelbare' collega, benadrukt dat dit in de thuiswedstrijd in het Philips Stadion niet opnieuw zal gebeuren. "Heel knap wat ze daar doen", zegt Bosz in aanloop naar het treffen met de koploper.

De achterstand van PSV op de koploper bedraagt zes punten. Bosz beseft zich als geen ander dan alleen een overwinning telt. "Het is altijd een grote wedstrijd, maar nu al helemaal. Wij hebben ons in deze slechte positie gemanoeuvreerd door héél veel punten te laten liggen. Nu moeten wij in de achtervolging. We zijn al twee punten ingelopen, maar weten dondersgoed dat we moeten winnen", vertelt de oud-trainer van Ajax bij de persconferentie.

Stroperig spel Ajax

De Eindhovenaren werden het afgelopen anderhalf bejubeld vanwege hun spel, terwijl de huidige lijstaanvoerder van de Eredivisie juist enorm bekritiseerd wordt vanwege hun tegenvallende veldspel. Bosz weigert zich erover uit te laten. "Dat is niet aan mij of ik de speelwijze van een tegenstander acceptabel vind. Maar ik zou er niet voor kiezen", vervolgt hij.

"Dat neemt echter niet weg dat ik het knap vind wat ze daar doen. Iedereen weet waar ze vandaan komen. Dat ze dat dan in een jaar tijd zo weten te draaien, is knap. Dat het voetbal niet altijd even mooi en spectaculair is, wil ik best begrijpen. Maar ze winnen wel hun wedstrijden, vaak met minimaal verschil. Dat is waarom ze bovenaan staan", zegt Bosz, die snel aanvult. "En omdat wij veel punten verspeeld hebben."

Geheim Francesco Farioli

In aanloop naar de eerste ontmoeting van PSV en Ajax dit seizoen stelde Bosz dat 'Farioli zó onvoorspelbaar is', maar dat beeld is voor de 61-jarige trainer veranderd. " Nu we hem driekwart jaar kennen is wel heel duidelijk hoe hij druk zet. Hoe hij dat doet als ze hoger of lager op het veld staan. Hoe die wil opbouwen. Daar heeft hij voor mij geen geheimen meer", sluit Bosz af.

