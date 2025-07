Het wordt voor het Nederlands elftal een moeilijke opgave om de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal te bereiken. Maar het is niet onmogelijk voor de Oranje Leeuwinnen om ten koste van Engeland of Frankrijk naar de volgende ronde te gaan. Check in dit artikel op welke zenders je moet inschakelen voor de laatste duels in Groep D van het EK in Zwitserland.

De missie van de ploeg van bondscoach Andries Jonker en zijn speelsters is duidelijk: om de kans zo groot mogelijk te houden op de volgende ronde, dient er met grote cijfers van Frankrijk gewonnen te worden. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want de Franse ploeg is met zes punten uit twee duels ijzersterk en al zo goed als zeker van de volgende ronde. Alle scenario's voor Nederland om door te gaan, lees je in het artikel hier onder.

Dit zijn de scenario's voor de Oranje Leeuwinnen om te overleven op EK vrouwenvoetbal De pijnlijke nederlaag op het EK vrouwenvoetbal tegen Engeland heeft de Oranje Leeuwinnen in een bijna onmogelijke situatie gebracht. De route naar de kwartfinale is nagenoeg afgesloten, maar er is nog altijd een sprankje hoop. Sportnieuws.nl zet voor cruciale clash met Frankrijk de scenario’s op een rij.

Twee wedstrijden tegelijkertijd

Nederland - Frankrijk is natuurlijk de hoofdmoot van de zondagavond. Maar ook zijn de ogen gericht op Engeland - Wales. Immers, als Wales voor een stunt kan zorgen en de Engelse ploeg van de veelbesproken Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman van een zege kan houden, dan is Nederland daarbij geholpen. Om het verloop zo eerlijk mogelijk te houden, beginnen beide duels om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Welke zender Nederland - Frankrijk?

De wedstrijd Nederland - Frankrijk is vanavond live te zien op NPO 1. Vanaf 20.20 uur begint de voorbeschouwing, direct na het NOS Journaal. Het EK-duel begint om 21.00 uur. Tegelijkertijd moet je op NPO 3 zijn voor Engeland - Wales. Ook op dat duel is een kleine voorbeschouwing, echter begint die 'pas' om 20.50 uur, tien minuten voor de aftrap dus. Nederland moet na de twee duels bij de beste twee landen in de groep zitten om door te mogen naar de kwartfinales.

